تشيلسي يهزم ويستهام بنتيجة كبيرة

وتقدم ويستهام بهدف سجله في الدقيقة السادسة، وتعادل بهدف أحرزه في الدقيقة 15، ثم سجل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 23، ثم أضاف إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم " " 3-1.وفي الشوط الثاني، سجل الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 54 ثم أضاف تريفوه تشالوباه الهدف الخامس في الدقيقة 58.ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع سلبيا.في المقابل، ظل ويستهام بلا رصيد، حيث خسر في الجولة الأولى أمام سندرلاند بثلاثية نظيفة.