عودة ليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي اليوم

وأفاد برشلونة في بيان رسمي على حسابه بموقع "إكس" بأن المهاجم حصل على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات، بعد غيابه عن مواجهة مايوركا في الجولة الأولى.وجاءت قائمة برشلونة كاملة على النحو التالي:حراسة المرمى: إيناكي بينيا، جوان ، كوشين.الدفاع: بالدي، رونالد أراوخو، كوبارسي، كريستنسن، كوندي، إريك جارسيا، جوفري.الوسط: جافي، ، ، ، ، درو.الهجوم: ، ، ، رافينيا، ، فرنانديز.وكان برشلونة قد تفوق في الجولة الأولى على ريال مايوركا بنتيجة 3-0، مستهلًا في الموسم الجديد بأداء قوي.