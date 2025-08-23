الأهلي يتوج بطلًا لكأس السوبر السعودي بعد هزيمة النصر بركلات الحظ

ومنح الأسبقية للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 41، قبل أن يدرك الإيفواري التعادل للأهلي بعدما أطلق تسديدة رائعة لمست محمد سيماكان ودخلت المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع.تجددت الإثارة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، فبعدما استغل هفوة من ليضيف هدف النصر الثاني في الدقيقة 82، عاد ثانية برأسية إيبانيز في الدقيقة 89 ليقود المباراة إلى ركلات الترجيح.وتصدى لركلة الجزاء الرابعة للنصر التي سددها عبد الله الخيبري، ليمنح اللقب للأهلي.بذلك، حصد الأهلي لقب السوبر الثاني في تاريخه بعد عام 2016، ليعادل عدد ألقاب النصر كثاني أكثر الفرق تتويجاً بعد (5).