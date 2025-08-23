بعد هزيمة مريرة.. غوارديولا يبحث عن صفقات جديدة

خسر أمام ضيفه بنتيجة 0-2، مساء السبت، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من .وتوقف رصيد سيتي، الذي عانى الموسم الماضي من تذبذب النتائج، عند 3 نقاط، كان قد جمعها في الجولة الأولى من فوزه على ولفرهامبتون برباعية نظيفة.هل يبرم مانشستر سيتي صفقات جديدة؟في المؤتمر الصحفي بعد مباراة السيتي ضد توتنهام، تلقى سؤالاً عمّا إذا كان النادي سيقوم بتحركات جديدة في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.وأجاب بيب قائلاً: "سنرى، أمامنا أسبوع طويل، سنتحدث مع النادي، ومع اللاعبين والوكلاء، وسنرى".وأضاف: "شعرت أن أداء مانشستر سيتي كان أفضل بقليل من النتيجة، بدأنا بشكل جيد، واستقبلنا هدفاً، لكننا فقدنا الكرة في أمور بسيطة".وأوضح: "مع الجودة العالية التي يتمتع بها توتنهام على المستوى الفردي، فقدنا الكرة ولهذا السبب تمكنوا من التحول، بعد تسجيلهم هدفاً في نهاية الشوط الأول، كان الأمر صعبا".وواصل: "كنا بحاجة لهدف واحد، وسنحت لنا فرص، ركلة الجزاء التي لم تُحتسب لأوسكار بوب، وفرص لإيرلينغ وريان شرقي، أتيحت لنا فرص، لكن لم نقرأ المباراة جيداً، وركزنا على الرقابة الفردية والضغط".وأتم المدرب الإسباني تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "النتيجة ليست جيدة، لكننا سنتعلم من ذلك".جدير بالذكر أن مانشستر سيتي أبرم 6 صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع وريان آيت نوري وتيغاني ريندرز وجيمس ترافورد وماركوس بيتينيلي بجانب سفيري نيبان الذي خرج معاراً إلى ميدلسبره.