بقيمة 3 مليار دولار.. ايران تكشف عن انخفاض صادراتها الى العراق

ونقل تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، عن حسيني قوله، إن "صادرات إلى ، انخفضت هذا العام"، في إشارة إلى الصادرات للأشهر الأربعة الأولى من العام (العام الايراني يبدأ في 21 آذار).وأكد حسيني أنه "في الفترة نفسها من العام الماضي، بلغت صادرات إيران إلى العراق 3 مليارات و771 مليون دولار، بينما انخفض هذا الرقم حوالي 3 مليارات دولار هذا العام".وفي معرض شرحه لأسباب هذا الانخفاض، بين حسيني أن "زيادة الرسوم على واردات حديد التسليح إلى العراق، وحظر استيراد هذا المنتج في بعض المعابر الحدودية، والتزامن مع مراسم زيارة الأربعين، من بين العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض في الصادرات".وأوضح أن "مرور الشاحنات المحملة بالبضائع خلال الزيارة الأربعينية محدود بسبب تركيز المرافق الحدودية على حركة الزائرين"، منوّهاّ إلى "الحرب الأخيرة التي استمرت لمدة اثني عشر يوماً واعتبرها عاملاً آخر يؤثر على تقلبات الصادرات".وبحسب حسيني، فإن "صادرات إيران إلى العراق في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 800 مليون دولار شهرياً، وارتفعت إلى أكثر من مليار دولار في الشهر الماضي، لكنها انخفضت مجدداً في آب/ أغسطس".وكان الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، جهان بخش سنجابي شيرازي، كشف في 9 حزيران/يونيو 2025، أن حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي اقترب من 12 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك طموحات لزيادة هذا التبادل إلى 15 مليار دولار خلال العام المقبل.وأوضح أن متوسط واردات إيران من العراق لم يتجاوز عادةً 100 مليون دولار سنوياً، باستثناء عام 2022 حيث بلغت الواردات نحو مليار و70 مليون دولار، وكان جزء منها في إطار استيراد مدخلات علفية من خلال اعتمادات مصرف TBI العراقي.من جهتها، أعلنت سلطات الإيرانية، في آذار/ مارس 2025، أن حجم الصادرات غير النفطية إلى العراق بلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال 11 شهراً، ليصبح العراق ثاني أكبر وجهة للصادرات الإيرانية.ونقلت صحيفة " " الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، في تقرير عن رئيس الايرانية فرود عسكري قوله ان هذه الصادرات غير النفطية الى العراق، كانت في الفترة الممتدة من 20 مارس/آذار 2024 إلى 18 فبراير/شباط 2025، مبيناً أن العراق اصبح ثاني أكبر وجهة لصادرات السلع الإيرانية غير النفطية خلال الشهور الـ11 المشار اليها.