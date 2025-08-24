وتتجه الأنظار نحو الجيل الجديد من لاعبي الكرة العراقية، الذين يتأهبون لمواجهة تحدّ جديد في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبهم منتخبات المستضيفة وباكستان وعمان.وفي إطار البرنامج المعد للمعسكر، سيخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام الهند، وذلك يومي (25 و28) من شهر آب الحالي، من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق الخطط الفنية.وقال المدير الإداري للمنتخب ، إن "قائمة الأولمبي في المباراة التجريبية الأولى أمام الهند ستضم (16) لاعبًا و(3) حراس مرمى"، مضيفًا أن "صفوف المنتخب ستكتمل قبل خوض المواجهة الودية الثانية، بانضمام لاعبي والزوراء يومي (26 و27) من الشهر الحالي، مما سيُعطي الجهاز الفني فرصة أكبر لتقييم جميع اللاعبين قبل بدء التصفيات الرسمية".وكشف كريم عن أن "اللاعب ، المحترف في صفوف فريق ماريبور السلوفيني، سيلتحق بالوفد مباشرة في كمبوديا، مما يُعزز من قوة القائمة النهائية للمنتخب".وأكمل كريم أن "الملاك التدريبي بقيادة المدرب ، سيركز على الجانبين النظري والعملي، من خلال عقد محاضرات فنية مكثفة للفريق، بهدف رفع مستوى التفاهم والتجانس بين اللاعبين، وتجهيزهم بشكل كامل لخوض المباريات المصيرية".ويهدف المنتخب الأولمبي، من خلال هذه التصفيات، إلى تحقيق نتائج إيجابية تؤهله للعبور إلى النهائيات، في مسعى لتأكيد مكانة كرتنا على الصعيد ، وتقديم جيل جديد قادر على تحقيق الإنجازات في المستقبل.