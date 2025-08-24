Alsumaria Tv
بصيص أمل جديد للكرة العراقية.. الأولمبي يتأهب لـ"مهمة التأهل" إلى نهائيات آسيا

رياضة

2025-08-24 | 03:36
بصيص أمل جديد للكرة العراقية.. الأولمبي يتأهب لـ&quot;مهمة التأهل&quot; إلى نهائيات آسيا
المصدر:
الصباح
111 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

رفع منتخبنا الأولمبي لكرة القدم وتيرة تحضيراته النهائية ضمن معسكره التدريبي المقام حاليًا في ماليزيا، وذلك قبل توجّهه إلى كمبوديا لخوض غمار التصفيات، في خطوة استباقية نحو حجز مقعد في نهائيات كأس آسيا تحت (23) عامًا.

وتتجه الأنظار نحو الجيل الجديد من لاعبي الكرة العراقية، الذين يتأهبون لمواجهة تحدّ جديد في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبهم منتخبات كمبوديا المستضيفة وباكستان وعمان.

وفي إطار البرنامج المعد للمعسكر، سيخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام الهند، وذلك يومي (25 و28) من شهر آب الحالي، من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق الخطط الفنية.

وقال المدير الإداري للمنتخب نديم كريم، إن "قائمة الأولمبي في المباراة التجريبية الأولى أمام الهند ستضم (16) لاعبًا و(3) حراس مرمى"، مضيفًا أن "صفوف المنتخب ستكتمل قبل خوض المواجهة الودية الثانية، بانضمام لاعبي الكرمة والزوراء يومي (26 و27) من الشهر الحالي، مما سيُعطي الجهاز الفني فرصة أكبر لتقييم جميع اللاعبين قبل بدء التصفيات الرسمية".

وكشف كريم عن أن "اللاعب آدم طالب، المحترف في صفوف فريق ماريبور السلوفيني، سيلتحق بالوفد مباشرة في كمبوديا، مما يُعزز من قوة القائمة النهائية للمنتخب".

وأكمل كريم أن "الملاك التدريبي بقيادة المدرب عماد محمد، سيركز على الجانبين النظري والعملي، من خلال عقد محاضرات فنية مكثفة للفريق، بهدف رفع مستوى التفاهم والتجانس بين اللاعبين، وتجهيزهم بشكل كامل لخوض المباريات المصيرية".

ويهدف المنتخب الأولمبي، من خلال هذه التصفيات، إلى تحقيق نتائج إيجابية تؤهله للعبور إلى النهائيات، في مسعى لتأكيد مكانة كرتنا على الصعيد القاري، وتقديم جيل جديد قادر على تحقيق الإنجازات في المستقبل.
