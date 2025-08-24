دوناروما يقترب من الانضمام الى مانشستر سيتي

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فقد توصل إلى اتفاق مبدئي على الشروط الشخصية مع ، حيث أبدى ترحيبه بفكرة العمل تحت قيادة المدرب الإسباني .وأشار رومانو، إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين سيتي وباريس من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الصفقة، والتي يُتوقع أن تقل عن المبلغ المبدئي البالغ 50 مليون يورو.ورغم التقدم في المحادثات، فإن إتمام الصفقة لا يزال مرتبطًا بمستقبل الحارس البرازيلي إيدرسون، الذي يُرجّح رحيله هذا الصيف وسط اهتمام قوي من نادي جالطة سراي التركي.ويأتي موقف بعد تعثر مفاوضات تجديد عقد دوناروما، الذي ينتهي في يونيو 2026، حيث قرر النادي الفرنسي عرض الحارس للبيع خلال الميركاتو الحالي.وتزامن ذلك مع تعاقد بطل مع الحارس الفرنسي شوفالييه قادمًا من ليل، في خطوة تعزز من احتمالية رحيل دوناروما هذا الصيف.يُذكر أن موقع "فوتبول " كان قد كشف سابقًا عن اهتمام أولي من مانشستر سيتي بالحارس الدولي الإيطالي، إلا أن النادي الإنجليزي لم يُظهر حينها استعدادًا لدفع 40 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ المطلوب من للتخلي عن خدمات دوناروما.