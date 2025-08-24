Alsumaria Tv
البث المباشر
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
دوناروما يقترب من الانضمام الى مانشستر سيتي

رياضة

2025-08-24 | 05:03
دوناروما يقترب من الانضمام الى مانشستر سيتي
252 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يقترب الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، من خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما دخل في مفاوضات متقدمة للانضمام إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فقد توصل دوناروما إلى اتفاق مبدئي على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي، حيث أبدى ترحيبه بفكرة العمل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأشار رومانو، إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الصفقة، والتي يُتوقع أن تقل عن المبلغ المبدئي البالغ 50 مليون يورو.

ورغم التقدم في المحادثات، فإن إتمام الصفقة لا يزال مرتبطًا بمستقبل الحارس البرازيلي إيدرسون، الذي يُرجّح رحيله هذا الصيف وسط اهتمام قوي من نادي جالطة سراي التركي.

ويأتي موقف باريس سان جيرمان بعد تعثر مفاوضات تجديد عقد دوناروما، الذي ينتهي في يونيو 2026، حيث قرر النادي الفرنسي عرض الحارس للبيع خلال الميركاتو الحالي.

وتزامن ذلك مع تعاقد بطل فرنسا مع الحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه قادمًا من ليل، في خطوة تعزز من احتمالية رحيل دوناروما هذا الصيف.

يُذكر أن موقع "فوتبول إيطاليا" كان قد كشف سابقًا عن اهتمام أولي من مانشستر سيتي بالحارس الدولي الإيطالي، إلا أن النادي الإنجليزي لم يُظهر حينها استعدادًا لدفع 40 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ المطلوب من باريس للتخلي عن خدمات دوناروما.
