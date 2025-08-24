جدل تحكيمي جديد بالدوري الإسباني.. ونجم برشلونة يقحم ريال مدريد

وتمكن البرسا من قلب الطاولة على ليفانتي بتسجيله 3 أهداف متتالية في الشوط الثاني، بعدما كأن متأخرًا بثنائية نظيفة مع نهاية الشوط الأول، علمًا أن الهدف الثاني لأصحاب الأرض جاء عبر ركلة جزاء بدت مثيرة للجدل.واصطدمت تسديدة وجهها لاعب ليفانتي، ، بيد مدافع برشلونة، ، ليقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء بعد مراجعته اللعبة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".نجم برشلونة : لا أفهم ركلة جزاء ليفانتيبدوره، قال نجم وسط برشلونة، بيدري، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أنا لا أفهم (ركلة الجزاء) بصراحة. في العام الماضي، كانت لقطة (أوريلين) تشواميني في مونتجويك واضحة بالنسبة لي، لكن لم يتم احتساب شيء، عكس ما حدث في هذه الحالة. ينبغي علينا أن نمتثل للقرارات التحكيمية، لكني لا أفهمها.. يجب أن يقوموا بشرح الأمر للجميع".ويشير بيدري في حديثه إلى لقطة جدلية تعود إلى الموسم الماضي من ، وتحديدًا في مباراة بين البرسا وريال على أرضية ملعب " " الواقع بهضبة مونتجويك. في هذه المباراة، لمست الكرة يد لاعب تشواميني داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة لم يحتسب مخالفة.وبسؤال بيدري عن نتيجة مباراة البارحة، أوضح اللاعب الذي سجّل الهدف الأول لبرشلونة في اللقاء من تسديدة رائعة: "كنا نعرف أن هذا الملعب صعب. لم نتحل بالإيقاع المطلوب في الشوط الأول، وقد عانينا. (لكني) سعيد بردة فعل الفريق. عندما نجد أنفسنا متأخرين، نعرف أننا نستطيع قلب الأمور".وبخصوص هدفه المميز في المباراة، أوضح بيدري: "دائمًا ما يطلبون مني التسديد، وقد حاولت اليوم"، مشيرًا إلى أنه بجانب كرة الهدف، قام بتسديدة أخرى بقدمه اليسرى في شوط اللقاء الأول.يُذكر أن برشلونة رفع رصيده عقب فوزه على ليفانتي إلى 6 نقاط من انتصارين، ليؤكد العملاق الكتالوني انطلاقته القوية في الموسم الكروي الجديد 2025-26، تحت قيادة مدربه الألماني .