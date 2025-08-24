إصابة جديدة تبعد نيمار عن منتخب البرازيل

وحسب تقرير نشرته شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، تعرض لإصابة في الفخذ قبل إعلان المدرب كارلو قائمة منتخب .وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتم استبعاد نيمار من اختيارات أنشيلوتي خلال التوقف الدولي المقبل.ويعلن أنشيلوتي غدًا الإثنين قائمة منتخب البرازيل لمباراتي تشيلي وبوليفيا في الجولتين الأخيرتين من تصفيات الجنوبية.وفي حال غاب نيمار عن قائمة المنتخب البرازيلي، سيكمل عامين من الغياب، حيث لم يظهر بقميص السامبا منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حين تعرض لإصابة الرباط الصليبي في مباراة أوروجواي.