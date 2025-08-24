لماذا يتلقى ليفربول الأهداف بعد إجراء مدربه للتبديلات؟

الصفحة الرئيسية
2025-08-24 | 13:22
94 شوهد
يعتقد
آرني سلوت
،
المدير الفني
لفريق
ليفربول
الإنجليزي لكرة القدم، أن ظاهرة تلقي فريقه للأهداف بعد إجراء التبديلات خلال الموسم الجاري هي مجرد صدفة.
فبعد تقدم
ليفربول
2-0 على بورنموث في الجولة الماضية، واستبدال الظهيرين ميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونغ، الذي يغيب عن الفريق لمدة شهر بسبب إصابة في أوتار الركبة، تمكن أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث من تسجيل هدفين كان أولهما في الدقيقة 60، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 4-2.
وقبلها بأسبوع في مباراة الدرع الخيرية قام سلوت باستبدال
كورتيس جونز
والمهاجم الجديد
هوغو إيكيتيكي
، وتعادل إسماعيلا سار لكريستال بالاس،
بعدها
بست دقائق.
وقال سلوت: "معظم التبديلات التي أجريتها في المباراة كانت بسبب عدم الجاهزية البدنية، ولاعبين لم يشاركوا في فترة الإعداد بالكامل".
وأضاف: "لذلك، على سبيل المثال، هوغو إيكيتيكي، الذي استبدلته مرتين، يحتاج للتأقلم على الدوري الإنجليزي خاصة وأنه منضم من
الدوري الألماني
، كما أنه غاب عن جزء من فترة الإعداد، وأنت تريد أن تحافظ على جاهزيته في المباريات المقبلة والأسابيع والأشهر المقبلة أيضا".
وأردف: "في بعض الأحيان تحتاج لوضع هذا في الحسبان، رغم أن ذلك ربما يكون صعبا على مشجع أو ناقد لأنهم يفكرون فقط في أنك بحاجة للفوز بهذه المباراة".
وأكد: "نعم، نحتاج للفوز بهذه المباراة، ولكن نحتاج للحفاظ على جاهزتيهم لما تبقى من مباريات في الموسم أيضا، ولدينا لاعبين على مقاعد البدلاء يمتلكون نفس مستوى اللاعبين الذي يبدأون المباريات، لذلك تحتاج لاستخدام فريقك".
تابع قناة السومرية على
منصةْX
