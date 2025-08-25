الصفحة الرئيسية
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز الريال وبرشلونة بالجولة الثانية
رياضة
2025-08-25 | 02:56
287 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
حقق فريقا
ريال مدريد
وبرشلونة الانتصار في ثاني جولات
الدوري الإسباني
، على حساب
ريال
أوفييدو
وليفانتي بنتيجتي 3-0 و3-2 على الترتيب.
وكان
ريال مدريد
وبرشلونة حققا الانتصار في أول جولة أيضاً بثلاثية نظيفة للبارسا على
ريال
مايوركا، وهدف دون رد للملكي أمام
أوساسونا
.
رغم تحقيق
الريال
والبارسا الفوز في أول مباراتين بالدوري فإن الصدارة لم تكن من نصيبهما، إذ يتواجد فريق
فياريال
بـ6 نقاط على القمة، بفارق الأهداف عن العملاقين.
ونجح فياريال في تحقيق انتصارين خلال أول مباراتين له في
الدوري الإسباني
بنتيجة 2-0 على
أوفييدو
و5-0 ضد جيرونا.
ويأتي برشلونة ثانياً برصيد 6 نقاط بفارق أهداف +4، ثم ريال
مدريد
ثالثاً بالنقاط وفارق الأهداف ذاتهما، لكن
البارسا
سجل أهدافاً أكثر.
برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بالجولة الثانية من الدوري الاسباني
17:40 | 2025-08-23
رابطة الدوري الإسباني تفسر موقفها الرافض لتأجيل أولى مباريات ريال مدريد
05:51 | 2025-08-02
أوفييدو الوافد الجديد للدوري الإسباني يستعد لضيافة ريال مدريد
12:34 | 2025-08-20
موافقة رسمية على إقامة مباراة برشلونة ضمن الدوري الإسباني بولاية ميامي الأمريكية
03:08 | 2025-08-12
اسبانيا
الليغا
الريال
برشلونة
الدوري الإسباني
الدوري الاسباني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
ريال مدريد
السومرية
أوساسونا
فياريال
من الأفضل رونالدو أم ميسي؟ الذكاء الاصطناعي يجيب
04:41 | 2025-08-25
المحكمة الاتحادية تردّ دعوى عدنان درجال ضد رئيس اللجنة الأولمبية
03:55 | 2025-08-25
وفد منتخب الشباب يغادر إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج
03:50 | 2025-08-25
اليوم.. الأولمبي العراقي يواجه الهند ودياً استعداداً لتصفيات آسيا
03:35 | 2025-08-25
فليك يظهر "العين الحمراء" لثنائي برشلونة
02:01 | 2025-08-25
ريال مدريد يصعق أوفييدو بثلاثية نظيفة
18:40 | 2025-08-24
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
اقتصاد
25.41%
09:36 | 2025-08-23
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
09:36 | 2025-08-23
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
محليات
23.35%
10:22 | 2025-08-24
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
10:22 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
أمن
18.73%
18:47 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
18:47 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
اقتصاد
16.74%
03:53 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
03:53 | 2025-08-24
النفط مقابل المطاعم!.. اتفاق تدريب "غير متكافئ" بين العراق ولبنان يثير جدلاً واسعاً
محليات
8.06%
06:54 | 2025-08-24
النفط مقابل المطاعم!.. اتفاق تدريب "غير متكافئ" بين العراق ولبنان يثير جدلاً واسعاً
06:54 | 2025-08-24
شقيق لاهور جنكي: 9 دبابات و300 مدرعة ودرون شاركت بهجوم السليمانية
أمن
7.72%
07:47 | 2025-08-23
شقيق لاهور جنكي: 9 دبابات و300 مدرعة ودرون شاركت بهجوم السليمانية
07:47 | 2025-08-23
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
تقنيات الاستمطار الصناعي: خطوة نحو تأمين المياه في ظل الجفاف
05:30 | 2025-08-25
ارتفاع أسعار الأدوية في صلاح الدين يثير غضب المواطنين.. ونقابة الصيادلة تُحذّر
04:30 | 2025-08-25
توقعات بترحيل قانون الحشد الى ما بعد الانتخابات
03:15 | 2025-08-25
اعتقال أطراف مشاجرة اندلعت داخل مستشفى الكاظمية
13:51 | 2025-08-24
هل سيطرت إسرائيل على جنوب سوريا.. مداهمات توثق عمليات الاحتلال (فيديو)
13:42 | 2025-08-24
بركان كيلاويا يستأنف نشاطه في هاواي.. فيديو
12:12 | 2025-08-24
هجمات إسرائيلية.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء
08:53 | 2025-08-24
الكشف عن تفاصيل حريق خيام "عشوائية" في منطقة عوريج
06:06 | 2025-08-24
وقفة احتجاجية في بغداد تطالب بإقالة مدير عام صحة الرصافة بسبب الفساد (صور)
04:30 | 2025-08-24
مياه الإسالة في البصرة.. قابلة للاشتعال (فيديو)
04:21 | 2025-08-24
