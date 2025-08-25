اليوم.. الأولمبي العراقي يواجه الهند ودياً استعداداً لتصفيات آسيا

وقال المدير الإداري للمنتخب إن "الجهاز الفني بقيادة المدرب يولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المباراة الودية، حيث يسعى للاستفادة منها في تحديد نقاط القوة والضعف في أداء الفريق، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لتصفيات المقبلة".وأضاف أن "مباراة الهند تمثل فرصة جيدة للاعبين لإثبات أنفسهم وتقديم أفضل ما لديهم، مما سيمنح الجهاز الفني خيارات أوسع في اختيار التشكيلة المثالية التي ستواجه وعمان وباكستان في التصفيات المقبلة".ويشارك في التصفيات (44) منتخبًا، تم توزيعها بين (11) مجموعة، على أن تقام المباريات بنظام التجمع خلال المدة (1 – 9) أيلول المقبل.ويتأهّل إلى النهائيات (15) منتخبًا، إلى جانب الأخضر السعودي المضيّف والمتأهل تلقائيًا، حيث تقام النسخة السابعة من البطولة في كانون الثاني (2026) للمرة الأولى في .