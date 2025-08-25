المحكمة الاتحادية تردّ دعوى عدنان درجال ضد رئيس اللجنة الأولمبية

وأكدت المحكمة في حكمها على دستورية تشكيل مركز التسوية والتحكيم، استناداً إلى أحكام المادة (16) من القانون رقم (29 لسنة 2019)، والمادة (42) من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم (1 لسنة 2020).كما قضت المحكمة بعدم الموافقة على الطلب المقدم من الممثل القانوني لرئيس بإبطال عريضة الدعوى، وذلك لكونها وصلت إلى مرحلة الحسم وصدور الحكم النهائي بشأنها.