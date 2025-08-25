الصفحة الرئيسية
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538335-638917342922905547.webp
إنتر ميلاني يتخلى عن أصلاني
رياضة
2025-08-25 | 11:57
48 شوهد
أعلن تورينو المنافس في
دوري الدرجة الأولى
الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، ضم الدولي الألباني كريستيان أصلاني بعقد إعارة من إنتر
ميلان
، مع بند يتيح ضمه بعقد نهائي.
وانضم لاعب الوسط أصلاني (23 عاماً) إلى إنتر
ميلان
في يوليو (تموز) 2022، وخلال ثلاثة أعوام قضاها مع الفريق، شارك في 99 مباراة، وسجل أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.
وفاز أصلاني مع إنتر بلقب الدوري عام 2024، وكأس
إيطاليا
عام 2023، وكأس السوبر الإيطالي في عامَي 2023 و2024.
وخاض أصلاني 19 مباراة في "دوري الأبطال". كما شارك مع إنتر في
كأس العالم للأندية
هذا العام.
ولعب أصلاني 33 مباراة مع منتخب ألبانيا سجل خلالها ثلاثة أهداف.
ويستهل تورينو
مشواره
في الموسم الجديد من الدوري بمواجهة إنتر في وقت لاحق اليوم.
إنتر ميلان
أصلاني
كأس السوبر الإيطالي
دوري الدرجة الأولى
كأس العالم للأندية
كأس إيطاليا
كأس العالم
إيطاليا
كريستيا
مشواره
