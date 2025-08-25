إنتر ميلاني يتخلى عن أصلاني

وانضم لاعب الوسط أصلاني (23 عاماً) إلى إنتر في يوليو (تموز) 2022، وخلال ثلاثة أعوام قضاها مع الفريق، شارك في 99 مباراة، وسجل أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.وفاز أصلاني مع إنتر بلقب الدوري عام 2024، وكأس عام 2023، وكأس السوبر الإيطالي في عامَي 2023 و2024.وخاض أصلاني 19 مباراة في "دوري الأبطال". كما شارك مع إنتر في هذا العام.ولعب أصلاني 33 مباراة مع منتخب ألبانيا سجل خلالها ثلاثة أهداف.ويستهل تورينو في الموسم الجديد من الدوري بمواجهة إنتر في وقت لاحق اليوم.