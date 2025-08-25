سعر ناري لتذكرة مباراة المغرب ضمن تصفيات مونديال 2026

وأكد لكرة القدم أن التذاكر سيبدأ طرحها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 26 أغسطس عبر البوابات الإلكترونية "www.webook.com"، كما يمكن اقتناؤها من خلال تطبيق "Webook" الرسمي.وفي ما يلي أسعار التذاكر:الدرجة الثالثة: 100 درهم مغربيالدرجة الثانية: 200 درهمالدرجة الأولى: 300 درهمصالون الضيافة (Salon d’hospitalité): 1000 درهمالمنصة الشرفية – الدرجة المميزة (VIP): 1500 درهمالمنصة الشرفية العليا- الدرجة الفاخرة (VVIP): 2000 درهمالمقصورات الخاصة (Skybox): 20000 درهم.واللافت للاهتمام أن سعر فئة المقصورات الخاصة (Skybox) من هذه التذاكر والتي تحددت بمبلغ يعادل نحو 2200 دولار أمريكي، هي من أغلى التذاكر في تاريخ مباراة يخوضها منتخب .وأشار الاتحاد عبر موقعه الرسمي إلى أنه في إطار تسهيل عملية الحصول على التذاكر وتوفير أفضل الظروف للجماهير، تعلن عن فتح نقاط خاصة لسحب التذاكر، سيتم الكشف عن أماكنها في وقت لاحق، وذلك لفائدة الفئات التالية:صالون الضيافة (Salon d’hospitalité)المنصة الشرفية (VIP)المنصة الشرفية العليا (VVIP)المقصورات الخاصة (Skybox) .أما بالنسبة لباقي الفئات، ويتعلق الأمر بدرجات: الأولى، الثانية، والثالثة، فإن مقتني التذاكر سيتوصل لتذكرته التي تخوله دخول الملعب، وذلك عبر تطبيق Webook الرسمي.شروط الولوج إلى الملعب:تعتبر التذكرة الوسيلة الوحيدة لدخول الملعب، سواء بالنسبة للبالغين أو الأطفال المرافقين لأولياء أمورهم.يذكر أن الاهتمام بهذه المباراة يأتي لكونها قد تمنح المغرب في حال انتصاره التأهل رسميا إلى نهائيات 2026 في وكندا والمكسيك، وذلك للمرة الثالثة تواليا في تاريخ المونديال، والسابعة في تاريخ الكرة المغربية وتحديدا لأنها أول مباراة على استاد مولاي عبد الله الجديد بمدينة الرباط.