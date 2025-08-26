الصفحة الرئيسية
حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية CR7
رياضة
2025-08-26 | 06:51
السومرية نيوز
– رياضة
تداولت وسائل الإعلام مؤخرا أخبارا حول إمكانية إطلاق النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
، لاعب
النصر السعودي
، لعملة رقمية تحمل اسمه.
وأشار تقرير موقع "إنفست إكس" الفرنسي إلى وجود ضجة إعلامية حول العملة الرقمية التي يزعم أنها ستحمل الحروف الأولى من اسم
رونالدو
ورقمه، تحت علامته التجارية الشهيرة CR7، وكان من المفترض طرحها عبر منصة Binance.
لكن التقرير أوضح أن رونالدو دخل بالفعل في شراكة مع "بينانس" ولكن لإطلاق مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وليس عملة رقمية.
وبحسب المصادر، لا توجد أي خطط حاليا من رونالدو لإطلاق عملة إلكترونية تحمل اسمه، وأن الأخبار المتداولة مجرد شائعات تستغل شعبيته.
ويعرف أن رونالدو ينشط في عدة مجالات استثمارية مثل الفنادق، إنتاج المياه، الملابس الرياضية والعطور.
