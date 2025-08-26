من هي نيكي نيكول حبيبة لامين يامال؟

ونشر اللاعب البارز، البالغ 18 عاماً، صورة تجمعه بها عبر انستغرام مؤكدا الشائعات التي انتشرت منذ الصيف حول ارتباطهما.، واسمها الحقيقي نيكول دينيز كوكو، وُلدت في الأرجنتينية عام 2000، وحققت نجاحا لافتا في عالم الغناء والراب وكتابة الأغاني منذ العام 2019، حين اشتهرت بأغنيتها "Wapo Traketero".ومنذ ذلك الحين، أصدرت نيكول عدة ألبومات ناجحة منها، وتعاونت مع أسماء بارزة مثل كريستينا أغيليرا وبيكي جي وبيزاراب.ورُشحت نيكول ثماني مرات لجوائز "غرامي اللاتينية" وفازت بعدة جوائز أخرى، كما كانت أول فنانة أرجنتينية تغني على مسرح برنامج "ذا تونايت شو" مع ، وهي تؤكد دائما أن موسيقاها مستلهمة من جذورها في روزاريو، حيث بدأت الغناء منذ طفولتها بدعم من أسرتها.وعلى الصعيد الشخصي، ارتبطت نيكول سابقا بالمغني المكسيكي بيسو بلومه قبل أن ينفصلا عام 2024، كما كانت على علاقة مع مغني الراب الأرجنتيني ترونو.أما قصة حبها الحالية مع يامال، فقد بدأت تتضح ملامحها بعد حضورها عيد ميلاده الثامن عشر ومباريات برشلونة، لتُعلَن رسميا بصورة مشتركة احتفالًا بعيدها الخامس والعشرين.وبهذا، جمعت نيكول بين نجاحها الفني وتأثيرها الجماهيري من جهة، وحضورها في حياة واحد من أبرز المواهب الكروية الشابة في العالم من جهة أخرى.