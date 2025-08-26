الصفحة الرئيسية
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
من هي نيكي نيكول حبيبة لامين يامال؟
رياضة
2025-08-26 | 07:21
220 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
دخل نجم برشلونة الصاعد
لامين يامال
دائرة الأضواء خارج الملاعب بعدما أعلن رسميا علاقته بالمغنية الأرجنتينية الشهيرة نِيكي
نيكول
، التي احتفلت بعيدها الخامس والعشرين في آب الجاري.
ونشر اللاعب البارز، البالغ 18 عاماً، صورة تجمعه بها عبر انستغرام مؤكدا الشائعات التي انتشرت منذ الصيف حول ارتباطهما.
نيكول
، واسمها الحقيقي نيكول دينيز كوكو، وُلدت في
روزاريو
الأرجنتينية عام 2000، وحققت نجاحا لافتا في عالم الغناء والراب وكتابة الأغاني منذ العام 2019، حين اشتهرت بأغنيتها "Wapo Traketero".
ومنذ ذلك الحين، أصدرت نيكول عدة ألبومات ناجحة منها، وتعاونت مع أسماء بارزة مثل كريستينا أغيليرا وبيكي جي وبيزاراب.
ورُشحت نيكول ثماني مرات لجوائز "غرامي اللاتينية" وفازت بعدة جوائز أخرى، كما كانت أول فنانة أرجنتينية تغني على مسرح برنامج "ذا تونايت شو" مع
جيمي فالون
، وهي تؤكد دائما أن موسيقاها مستلهمة من جذورها في روزاريو، حيث بدأت الغناء منذ طفولتها بدعم من أسرتها.
وعلى الصعيد الشخصي، ارتبطت نيكول سابقا بالمغني المكسيكي بيسو بلومه قبل أن ينفصلا عام 2024، كما كانت على علاقة مع مغني الراب الأرجنتيني ترونو.
أما قصة حبها الحالية مع يامال، فقد بدأت تتضح ملامحها بعد حضورها عيد ميلاده الثامن عشر ومباريات برشلونة، لتُعلَن رسميا بصورة مشتركة احتفالًا بعيدها الخامس والعشرين.
وبهذا، جمعت نيكول بين نجاحها الفني وتأثيرها الجماهيري من جهة، وحضورها في حياة واحد من أبرز المواهب الكروية الشابة في العالم من جهة أخرى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
أول تعليق من لامين يامال بشأن انتقال راشفورد إلى برشلونة (صورة)
07:27 | 2025-07-21
لامين يامال يوجه رسالة مارتينيز بعد انتقاله للنصر السعودي
10:18 | 2025-08-10
لامين يامال يشعل الجدل مجدداً بعلاقته مع مغنية أرجنتينية
05:15 | 2025-08-06
فينيسيوس يخسر عرشه الاغلى الى لامين يامال
13:16 | 2025-07-16
لامين
يامال
السومرية نيوز
لامين يامال
سومرية نيوز
جيمي فالون
الأرجنتين
السومرية
روزاريو
المكسيك
اخترنا لك
حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية CR7
06:51 | 2025-08-26
من جديد.. أزمة كبرى تهدد أولمو وبرشلونة
03:11 | 2025-08-26
ليفربول يهزم نيوكاسل بهدف في الوقت القاتل
18:10 | 2025-08-25
سعر ناري لتذكرة مباراة المغرب ضمن تصفيات مونديال 2026
13:04 | 2025-08-25
إنتر ميلاني يتخلى عن أصلاني
11:57 | 2025-08-25
الأولمبي العراقي يتغلب على نظيره الهندي تجريبياً
07:51 | 2025-08-25
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
أمن
53.67%
04:55 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
أمن
13.92%
18:47 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
18:47 | 2025-08-24
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
فن وثقافة
10.1%
06:39 | 2025-08-25
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
06:39 | 2025-08-25
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
محليات
7.51%
02:53 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
02:53 | 2025-08-26
تعاملات الاثنين.. ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
7.46%
03:44 | 2025-08-25
تعاملات الاثنين.. ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
03:44 | 2025-08-25
من الأفضل رونالدو أم ميسي؟ الذكاء الاصطناعي يجيب
رياضة
7.35%
04:41 | 2025-08-25
من الأفضل رونالدو أم ميسي؟ الذكاء الاصطناعي يجيب
04:41 | 2025-08-25
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة
10:11 | 2025-08-26
غضب برلماني من تمرير قائمة السفراء: ما حدث غير معقول وهيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية
08:59 | 2025-08-26
اعتقال متهم برمي "بمبة" على دار سكني في بغداد
08:12 | 2025-08-26
أمام البيت الأبيض.. جندي أمريكي سابق يشعل العلم رفضًا لتقييد حرية التعبير
06:12 | 2025-08-26
بالفيديو.. الدخان يغطي سماء البصرة
05:43 | 2025-08-26
المبعوثة الامريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس بـ "لوك جديد"
04:10 | 2025-08-26
بالفيديو.. حرب في الجكة بميسان بسبب مياه السقي
13:54 | 2025-08-25
ترامب يحذر من عواقب حرق العلم الأمريكي.. فيديو
12:38 | 2025-08-25
تقنيات الاستمطار الصناعي: خطوة نحو تأمين المياه في ظل الجفاف
05:30 | 2025-08-25
ارتفاع أسعار الأدوية في صلاح الدين يثير غضب المواطنين.. ونقابة الصيادلة تُحذّر
04:30 | 2025-08-25
