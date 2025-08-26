Alsumaria Tv
رسمياً.. باير ليفركوزن يظفر بخدمات قائد ريال مدريد

رياضة

2025-08-26 | 12:26
رسمياً.. باير ليفركوزن يظفر بخدمات قائد ريال مدريد
124 شوهد

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، رسميا تعاقده مع الإسباني لوكاس فاسكيز، قائد فريق ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر.

وقال نادي باير ليفركوزن عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "لوكاس فاسكيز يوقع مع باير 04 حتى عام 2027!".
قضى لوكاس فاسكيز البالغ من العمر 33 عاما، أكثر من تسع سنوات في صفوف ريال مدريد، شارك خلالها في 310 مباريات بالدوري الإسباني وسجل فيها 29 هدفا، إضافة إلى 77 مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا.
توج لوكاس فاسكيز بـ23 لقبا خلال مسيرته مع النادي الملكي، من بينها خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، وأربعة للدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى أربعة ألقاب في كأس العالم للأندية.
