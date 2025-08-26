الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538498-638918224784031568.jpg
رسمياً.. باير ليفركوزن يظفر بخدمات قائد ريال مدريد
رياضة
2025-08-26
124 شوهد
أعلن
نادي باير ليفركوزن
الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، رسميا تعاقده مع الإسباني
لوكاس فاسكيز
، قائد فريق
ريال مدريد
السابق، في صفقة انتقال حر.
وقال
نادي باير ليفركوزن
عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "
لوكاس فاسكيز
يوقع مع باير 04 حتى عام 2027!".
قضى
لوكاس
فاسكيز
البالغ من العمر 33 عاما، أكثر من تسع سنوات في صفوف
ريال مدريد
، شارك خلالها في 310 مباريات بالدوري الإسباني وسجل فيها 29 هدفا، إضافة إلى 77 مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا.
توج لوكاس فاسكيز بـ23 لقبا خلال مسيرته مع
النادي الملكي
، من بينها خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، وأربعة للدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى أربعة ألقاب في
كأس العالم للأندية
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على منصةْX
منصةْX
