رسمياً.. باير ليفركوزن يظفر بخدمات قائد ريال مدريد

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "X": " يوقع مع باير 04 حتى عام 2027!".قضى البالغ من العمر 33 عاما، أكثر من تسع سنوات في صفوف ، شارك خلالها في 310 مباريات بالدوري الإسباني وسجل فيها 29 هدفا، إضافة إلى 77 مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا.توج لوكاس فاسكيز بـ23 لقبا خلال مسيرته مع ، من بينها خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، وأربعة للدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى أربعة ألقاب في .