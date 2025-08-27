الطريق إلى المونديال يبدأ من تايلند: غراهام أرنولد يحسم قائمة أسود الرافدين النهائية

وتأتي هذه الخطوة جزءاً أساسياً من برنامج إعداد ، حيث يسعى أرنولد إلى بناء فريق متكامل يجمع بين الخبرة والطاقات الشابة، قادر على تحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها التأهل إلى مونديال (2026).وتضمّ القائمة عدداً من الأسماء المهمة التي ارتدت الوطني في البطولات السابقة، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة التي برزت في الدوري المحلي، وهو ما يعكس رؤية المدرب في منح الفرصة للمتميزين وتقديم دماء جديدة للمنتخب.وأرسل الجهاز الإداري دعوات رسمية للأندية الخارجية لضمان انضمام اللاعبين المحترفين للقائمة، التي شهدت عودة مميزة للاعب بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مع فريقه باختاكور الأوزبكي، بالإضافة إلى زميله زيد تحسين، كما ضمّت القائمة ثلاثي الشرطة أحمد يحيى وأحمد باسل ومناف يونس.وفي المقابل سيغيب اللاعب عن البطولة لارتباطه مع المنتخب الأولمبي الذي يشارك في التصفيات الآسيوية تحت (23) عاماً في كمبوديا بالتوقيت نفسه.ويطمح إلى تحقيق استفادة فنية كبيرة من خلال المشاركة في بطولة تايلند الدولية، من أجل الوصول للملحق الآسيوي بالصورة المثالية، ومن المقرر أن يدشن منتخبنا بملاقاة في الرابع من أيلول المقبل، بينما سيلعب منتخب تايلند أمام فيجي، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السابع من الشهر نفسه.