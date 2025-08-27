الصفحة الرئيسية
الطريق إلى المونديال يبدأ من تايلند: غراهام أرنولد يحسم قائمة أسود الرافدين النهائية
رياضة
2025-08-27 | 04:06
1,362 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
استقرّ
المدير الفني
لمنتخبنا الوطني العراقي، غراهام أرنولد، على التشكيلة النهائية التي ستخوض غمار
بطولة كأس
ملك تايلند لكرة القدم، التي تمثل محطة تحضيرية مهمة للملحق الآسيوي المؤهل إلى
كأس العالم
، إذ يتواجد
أسود الرافدين
في التحدي
القاري
المقبل بجانب الأخضر السعودي وإندونيسيا، ومن المقرّر أن تنطلق مباريات الملحق في تشرين الأول.
وتأتي هذه الخطوة جزءاً أساسياً من برنامج إعداد
المنتخب الوطني
، حيث يسعى أرنولد إلى بناء فريق متكامل يجمع بين الخبرة والطاقات الشابة، قادر على تحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها التأهل إلى مونديال (2026).
وتضمّ القائمة عدداً من الأسماء المهمة التي ارتدت
القميص
الوطني في البطولات السابقة، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة التي برزت في الدوري المحلي، وهو ما يعكس رؤية المدرب في منح الفرصة للمتميزين وتقديم دماء جديدة للمنتخب.
وأرسل الجهاز الإداري دعوات رسمية للأندية الخارجية لضمان انضمام اللاعبين المحترفين للقائمة، التي شهدت عودة مميزة للاعب
بشار رسن
بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مع فريقه باختاكور الأوزبكي، بالإضافة إلى زميله زيد تحسين، كما ضمّت القائمة ثلاثي الشرطة أحمد يحيى وأحمد باسل ومناف يونس.
وفي المقابل سيغيب اللاعب
علي جاسم
عن البطولة لارتباطه مع المنتخب الأولمبي الذي يشارك في التصفيات الآسيوية تحت (23) عاماً في كمبوديا بالتوقيت نفسه.
ويطمح
أسود الرافدين
إلى تحقيق استفادة فنية كبيرة من خلال المشاركة في بطولة تايلند الدولية، من أجل الوصول للملحق الآسيوي بالصورة المثالية، ومن المقرر أن يدشن منتخبنا
مشواره
بملاقاة
هونغ كونغ
في الرابع من أيلول المقبل، بينما سيلعب منتخب تايلند أمام فيجي، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السابع من الشهر نفسه.
وتكمن أهمية
بطولة كأس
ملك تايلند في قرار
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) باعتمادها رسمياً كمباريات دولية من المستوى الأول، حيث سيتم احتساب نتائجها ضمن نقاط التصنيف العالمي، وهذا يمنح المنتخب فرصة لتحسين مركزه في التصنيف قبل خوضه غمار الملحق الآسيوي في تشرين الأول المقبل.
ويترقب الجمهور الرياضي الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية، آملين أن تكون هذه التشكيلة هي الأنسب لتحقيق تطلعاتهم والعودة بالمنتخب الوطني إلى الواجهة الآسيوية مجدداً.
