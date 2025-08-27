نصف نهائي كأس الدوريات: موقف ميسي وألبا من اللحاق بمباراة إنتر ميامي وأورلاندو

– رياضة



كشفت تقارير صحفية موقف الثنائي وجوردي ألبا من اللحاق بمباراة وأورلاندو سيتي في نصف الدوريات 2025.





هل يلحق ميسي وجوردي ألبا بمباراة إنتر وأرولاندو سيتي؟

وحسب صحيفة "آس" ، فإن وجوردي ألبا عادا إلى تدريبات إنتر ميامي استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام أورلاندو سيتي.



وكان النجم الأرجنتيني والظهير الإسباني أبرز العائدين في الحصة التدريبية الأخيرة قبل نصف الدوريات، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة منافس قوي وضع بصمته هذا الموسم في MLS.



ويستعد إنتر ميامي لملاقاة أورلاندو سيتي في نصف النهائي بعد التعادل الأخير أمام دي سي نهاية الأسبوع الماضي، حيث يسعى الفريق الآن للتركيز على اختبار جديد وصعب أمام خصم سبق له فرض نفسه هذا الموسم.



ويعتبر الفريق مواجهة أورلاندو فرصة لمحو آثار الهزيمتين اللتين تلقاهما أمامه هذا الموسم، حيث سجل الفريق هدفًا واحدًا واستقبل سبعة أهداف في المباراتين السابقتين، مما دفع ماسكيرانو، الغائب عن المباراة للإيقاف، لإعادة التفكير في إستراتيجيته لمواجهة أسود الأوسكار. ويتأهب فريق لملاقاة سيتي في نصف نهائي البطولة التي تضم أندية من والمكسيك، على أن تُقام المباراة في ملعب "تشيس" الشهير، معقل النادي المملوك لديفيد بيكهام، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير.هل يلحق ميسي وجوردي ألبا بمباراة إنتر وأرولاندو سيتي؟وحسب صحيفة "آس" ، فإن وجوردي ألبا عادا إلى تدريبات إنتر ميامي استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام أورلاندو سيتي.وكان النجم الأرجنتيني والظهير الإسباني أبرز العائدين في الحصة التدريبية الأخيرة قبل نصف الدوريات، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة منافس قوي وضع بصمته هذا الموسم في MLS.ويستعد إنتر ميامي لملاقاة أورلاندو سيتي في نصف النهائي بعد التعادل الأخير أمام دي سي نهاية الأسبوع الماضي، حيث يسعى الفريق الآن للتركيز على اختبار جديد وصعب أمام خصم سبق له فرض نفسه هذا الموسم.ويعتبر الفريق مواجهة أورلاندو فرصة لمحو آثار الهزيمتين اللتين تلقاهما أمامه هذا الموسم، حيث سجل الفريق هدفًا واحدًا واستقبل سبعة أهداف في المباراتين السابقتين، مما دفع ماسكيرانو، الغائب عن المباراة للإيقاف، لإعادة التفكير في إستراتيجيته لمواجهة أسود الأوسكار.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي شارك في الحصة التدريبية بشكل طبيعي، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استعداده للعودة إلى الملاعب بعد غيابه عن المباريات الأخيرة أمام بوماس وأورلاندو سيتي وتيغريس ودي سي يونايتد بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في مواجهة نيكاكسا؛ وأظهرت التدريبات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في حالته البدنية، مما يؤكد أن النجم الأرجنتيني أصبح جاهزاً لتقديم مساهمة فعالة في نصف النهائي.



أما ، فقد عاد هو الآخر للتدريب مع المجموعة بشكل كامل، مؤكداً جاهزيته التامة للمشاركة أمام أورلاندو سيتي. وتمنح عودة الظهير الإسباني إنتر ميامي دفعة قوية على الصعيد الدفاعي والهجومي، إذ يمتاز بقدرته على تنظيم الجبهة اليسرى والمساهمة في الهجمات، مما يعزز فرص الفريق في مواجهة خصم سبق له أن شكل تحدياً كبيراً له هذا الموسم.



موعد مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في نصف نهائي كأس الدوريات

موعد مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في نصف نهائي كأس الدوريات 2025 هو فجر الخميس، 28 أغسطس 2025، على ملعب "تشيس" في فورت لودرديل، فلوريدا.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الفريقين في الساعة 3:30 فجراً بتوقيت ومكة المكرمة والقاهرة.