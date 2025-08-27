برشلونة يحدد شرطين أمام تشيلسي للتخلي عن نجمه فيرمين لوبيز

ووفقًا لصحيفة ، فإن إدارة لن توافق على فتح باب المفاوضات إلا إذا اجتمع شرطان معًا، يتمثلان في طلب اللاعب الرحيل، ووصول عرض ضخم يتناسب مع القيمة المرتفعة لانتقالات .وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة حدّد 70 مليون يورو كسعر مبدئي للتخلي عن لاعبه، وهو الرقم الذي تداوله المسؤولون في المدينة الرياضية " "، وسط أنباء متزايدة عن متابعة للاعب منذ فترة.ورغم الجدل الدائر، يبقى الهدوء مسيطرًا على أجواء النادي الكتالوني، إذ لم يتلقَ أي عرض رسمي حتى الآن، كما أن فيرمين ما يزال عنصرًا أساسيًا في مشروع برشلونة المستقبلي بعدما ساهم الموسم الماضي في التتويج بلقب .في المقابل، يواصل تشيلسي نشاطه القوي في سوق الانتقالات، بعدما أنفق ما يقارب 280 مليون يورو للتعاقد مع 18 لاعبًا مقابل رحيل 23 لاعبًا.وتكشف التقارير أن إدارة " " منحت فيرمين مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لحسم موقفه، قبل التقدم بعرض رسمي قد يكون الأعلى في الميركاتو لإقناع برشلونة بالتخلي عن جوهرته.