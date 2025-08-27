اللجنة الأولمبية: قرار المحكمة الاتحادية حسم الجدل بشأن مركز التسوية والتحكيم

وقال الأمين المالي للجنة الأولمبية إن قرار هو حكم بدستورية المادة (16) من الخاصة بتشكيل المركز، فضلاً عن الحكم بدستورية المادة (42) من النظام الداخلي والتي تتعلق بآلية المركز وعمله.وبين أن رئيس راع لجميع الاتحادات الرياضية ويمارس دوره في إنهاء التقاطعات والمشكلات داخل بالإضافة إلى انه على استعداد تام للتواصل والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية في سبيل تجنب شبح العقوبات ومواصلة رحلة الدعم الكبيرة للمنتخب الوطني الذي ينتظره استحقاق الملحق المونديالي المرتقب.وأشار إلى أن ولادة كتلة معارضة في لاتحاد الكرة لعمل في الأشهر الستة الأخيرة حالة إيجابية تسهم في تقديم الحلول وتشخيص المشكلات بشكل أدق، مبيناً أن الصراع الانتخابي وحالة التنافس للمرشحين في انتخابات اتحاد الكرة أمر طبيعي وبعد إقامتها ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي.