العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
اللجنة الأولمبية: قرار المحكمة الاتحادية حسم الجدل بشأن مركز التسوية والتحكيم
رياضة
2025-08-27 | 06:16
المصدر:
الصباح
86 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
شدّدت
اللجنة الأولمبية
على أن قرارات
المحكمة الاتحادية العليا
باتة وملزمة لجميع السلطات وحسمت الجدل بشأن شرعية تشكيل مركز التسوية والتحكيم كهيئة تحكيمية رياضية مستقلة في
العراق
.
وقال الأمين المالي للجنة الأولمبية
سرمد عبد الإله
إن قرار
المحكمة الاتحادية
هو حكم بدستورية المادة (16) من
قانون اللجنة الأولمبية
الخاصة بتشكيل المركز، فضلاً عن الحكم بدستورية المادة (42) من النظام الداخلي والتي تتعلق بآلية المركز وعمله.
وبين أن رئيس
اللجنة الأولمبية
عقيل مفتن
راع لجميع الاتحادات الرياضية ويمارس دوره في إنهاء التقاطعات والمشكلات داخل
اتحاد الكرة
بالإضافة إلى انه على استعداد تام للتواصل والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية في سبيل تجنب شبح العقوبات ومواصلة رحلة الدعم الكبيرة للمنتخب الوطني الذي ينتظره استحقاق الملحق المونديالي المرتقب.
وأشار
عبد الإله
إلى أن ولادة كتلة معارضة في
الهيئة العامة
لاتحاد الكرة لعمل
المكتب التنفيذي
في الأشهر الستة الأخيرة حالة إيجابية تسهم في تقديم الحلول وتشخيص المشكلات بشكل أدق، مبيناً أن الصراع الانتخابي وحالة التنافس للمرشحين في انتخابات اتحاد الكرة أمر طبيعي وبعد إقامتها ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
