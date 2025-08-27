علي جاسم يغادر معسكر الأولمبي بأمرٍ من كومو: النجم العراقي في طريقه إلى السعودية

وجاءت مغادرة جاسم بعد تلقيه إخطارًا رسميًا من ناديه الإيطالي كومو بضرورة التوجه إلى لإتمام إجراءات انتقاله إلى أحد أندية .وأوضح أن وافق على رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الحالية، وطلب منه التوجه للمملكة لاستكمال إما عملية البيع أو الإعارة.ورغم أن اللاعب لم يكشف عن اسم النادي السعودي الذي سينتقل إليه، إلا أن تقارير سابقة كانت قد ربطت اسمه بفريق النجمة، الصاعد حديثًا لدوري المحترفين.وفيما يخص مشاركته مع المنتخب، أكد المالكي أن سيلتحق بالمنتخب الأولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية المقامة في ، وذلك بعد إتمام جميع إجراءات انتقاله.ويأتي هذا المعسكر في كخطوة تحضيرية أخيرة للمنتخب قبل خوض التصفيات التي ستنطلق في الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.