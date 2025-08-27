الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
علي جاسم يغادر معسكر الأولمبي بأمرٍ من كومو: النجم العراقي في طريقه إلى السعودية
رياضة
2025-08-27 | 07:22
1,666 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي العراقي،
قحطان المالكي
، أن اللاعب
علي جاسم
غادر معسكر الفريق
المقام
في
ماليزيا
.
وجاءت مغادرة جاسم بعد تلقيه إخطارًا رسميًا من ناديه الإيطالي كومو بضرورة التوجه إلى
السعودية
لإتمام إجراءات انتقاله إلى أحد أندية
دوري روشن للمحترفين
.
وأوضح
المالكي
أن
نادي كومو
وافق على رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الحالية، وطلب منه التوجه للمملكة لاستكمال إما عملية البيع أو الإعارة.
ورغم أن اللاعب لم يكشف عن اسم النادي السعودي الذي سينتقل إليه، إلا أن تقارير سابقة كانت قد ربطت اسمه بفريق النجمة، الصاعد حديثًا لدوري المحترفين.
وفيما يخص مشاركته مع المنتخب، أكد المالكي أن
علي جاسم
سيلتحق بالمنتخب الأولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية المقامة في
كمبوديا
، وذلك بعد إتمام جميع إجراءات انتقاله.
ويأتي هذا المعسكر في
ماليزيا
كخطوة تحضيرية أخيرة للمنتخب قبل خوض التصفيات التي ستنطلق في الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
علي جاسم يغادر معسكر الأولمبي بأمرٍ من كومو
النجم العراقي في طريقه إلى السعودية
