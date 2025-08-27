الإعلان عن قائمةِ منتخبنا الوطنيّ المشارك في كأس ملك تايلاند

في بيان ورد لـ ، ان "مدرِّبُ منتخبِنا الوطني غراهام سيعقد مؤتمراً صحفياً في مقرِّ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غدٍ الخميس الموافق 28 آب".وأضاف ان "ارنولد سيعلن عن قائمةِ منتخبنا الوطنيّ المشارك في كأس ملك ".