مدريد يستهدف بديل ديفيد ألابا بسناريو مكرر

يضع عينه على الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع البالغ من العمر 26 عاما.وانتقل أوباميكانو إلى في صيف 2021 قادما من مواطنه لايبزيغ، ويرتبط بعقد مع حتى يونيو/ حزيران 2026، أي حتى نهاية الموسم الحالي.بحسب صحيفة " " الألمانية، فإن إدارة تخطط للتعاقد مع اللاعب مجانا بعد انتهاء عقده، على خطى الألماني أنطونيو روديغر، والنمساوي ، والفرنسي الذين وصلوا إلى بصفقات انتقال حر.المفاوضات بين بايرن ميونخ وأوباميكانو توقفت منذ فترة، بعدما طالب المدافع الفرنسي بزيادة راتبه السنوي الحالي البالغ 16 مليون يورو، وهو ما يفتح الباب أمام خروجه المحتمل.هذا السيناريو يعيد للأذهان تجربة ديفيد ألابا، الذي غادر بايرن إلى مدريد عام 2021 في ظروف مشابهة.المفارقة أن أوباميكانو جاء إلى بايرن لتعويض رحيل ألابا، وقد يسير على خطاه بالانتقال إلى ريال مدريد، خصوصا مع رغبة المدرب الإسباني في الاستغناء عن خدمات المدافع النمساوي المرتبط بعقد مع الملكي حتى 2026.يُذكر أن أوباميكانو خاض 38 مباراة بقميص بايرن ميونخ في مختلف البطولات الموسم الماضي، وتمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.