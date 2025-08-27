Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فريق من الدرجة الرابعة يقصي يونايتد من الكأس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من هو إبريما تونكارا موهبة برشلونة الجديدة؟

رياضة

2025-08-27 | 12:44
من هو إبريما تونكارا موهبة برشلونة الجديدة؟
235 شوهد

تواصل أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة تقديم المواهب الجديدة، المرشحة لأن تكون من بين نجوم كرة القدم مستقبلاً.

يُعدّ إبريما تونكارا واحداً من هؤلاء المواهب الذين باتوا تحت المجهر، فهل يسير على خطى لامين يامال؟.

أوضح ألبرت بويج الذي درّب تونكارا في برشلونة لصحيفة "SPORT" قبل بضعة أشهر: "بعد عشر دقائق من رؤية إبريما، اتصلتُ بمارك سيرا وأوريلي ألتيميرا وقلتُ لهما، هذا جنون، علينا التعاقد معه'".

اكتشفه كشاف برشلونة أثناء لعبه مع سيردانيولا، وبعد بضعة أشهر من التأقلم مع أسلوب الفريق، كان له تأثيرٌ مذهل.

تغيير جذري
انضم إبريما إلى فريق البلوغرانا السباعي في موسم 2018-2019. في غضون أشهر قليلة، تحوّل من شاب غامبي يُعاني مالياً إلى لاعب في لا ماسيا، ومع منتخب إسبانيا لأقل من 17 عاماً.

سرعان ما كشفت لياقته البدنية، إلى جانب موهبته الفريدة، عن أفضل ما لديه.

أسلوب لعبه يمكنه من تجاوز الخصوم بسرعة فائقة، ولديه قدرة رائعة على حماية الكرة بجسده، وبنية جسمانية قوية تُمكّنه من الدوران بسرعة، كما يمكنه شق طريقه إلى منطقة الجزاء، وتسجيل أهداف رائعة.

أعاقت إصابة خطيرة في الكاحل تقدمه في موسم 2023-2024، ولكن عند عودته الموسم الماضي، واصل تألقه كلاعب مختلف في فريق تحت 19 عاماً.

عند عودته قدم أداءً مذهلاً ضد فيلاسار، مسجلاً هدفين في 20 دقيقة، كما قدم أداءً رائعاً آخر ضد ميركانتيل.

في سن الرابعة عشرة فقط، أثبت أنه لاعب متفوق على البقية، وذلك بفضل بنيته الجسدية المتميزة، ما جعل الجدل يظهر حول مستقبله.

تحديات إبريما الكبرى في فريق الشباب
أشار بويج عن التحديات التي قد تواجه إبريما في المستقبل: "يتمتع حالياً بقدرة رائعة على تجاوز الخصوم، لكننا سنرى متى ستتساوى نقاط قوته، ومن الجوانب المهمة الأخرى تسديداته، عندما كان صغيراً، كان يسدد عشوائياً ويسجل الأهداف، ومع تقدمه في السن، عليه أن يبدأ في وضع الكرة بشكل أكثر دقة، لأن مستوى حراس المرمى يتحسن".

بلغ إبريما الـ15 من عمره في منتصف الموسم، وهو السن الذي يسمح له قانونياً باللعب مع أي فريق من فرق الشباب، حيث حرص النادي على تشجيع لاعب خط الوسط على تجاوز حدوده والتنافس مع لاعبين أقوى، مما يدفعه إلى تطوير مهاراته وأدائه.

ظهر إبريما لأول مرة في مايو الماضي، وهو في الـ15 من عمره، خلال عطلة نهاية أسبوع سجل فيها هدفاً في فوز فريق تحت 19 عاماً "أ" بنتيجة 3-0.

ثم ظهر لأول مرة مع فريق تحت 19 عاماً "ب"، حيث اُستدعى لاعب خط الوسط من قِبل بول بلاناس، وشارك لأول مرة في الدوري الوطني للشباب على ملعب أوليمبيا البلدي لكرة القدم.

على الرغم من بدايته المذهلة مع فريق تحت 19 عاماً، أنهى إبريما الموسم دون المستوى نفسه، تأثر أداؤه بدخوله في ديناميكيات فريق جاهز ومحدد الأدوار.

لأنه اعتاد على أن يكون لاعب الوسط الأكثر هجوماً في الفريق، اضطر للعب في عدة مراكز، وهو ما لم يكن في صالحه.

من أهم القرارات التي يجب على النادي اتخاذها هو اختيار المركز الذي سيستثمر فيه إبريما المزيد من الوقت، في فرق الشباب، حيث تألق كصانع ألعاب، ولعب أيضاً كلاعب وسط أيمن، أو جناح، أو مهاجم وهمي.

في الوقت الحالي، يعتقد المدربون أن إبريما يحتاج إلى بعض الخبرة للتطور، وخاصة من الناحية التكتيكية، ومن المرجح أن يبدأ الموسم مع فريق أقل من 19 عاماً "ب"، بهدف الصعود إلى قسم أعلى خلال الموسم، إذا كان تطوره إيجابياً.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
فريق من الدرجة الرابعة يقصي يونايتد من الكأس
18:15 | 2025-08-27
تشيلسي يقترب من خطف جناح الشياطين الحمر
13:31 | 2025-08-27
مدريد يستهدف بديل ديفيد ألابا بسناريو مكرر
10:46 | 2025-08-27
الإعلان عن قائمةِ منتخبنا الوطنيّ المشارك في كأس ملك تايلاند
09:48 | 2025-08-27
علي جاسم يغادر معسكر الأولمبي بأمرٍ من كومو: النجم العراقي في طريقه إلى السعودية
07:22 | 2025-08-27
اللجنة الأولمبية: قرار المحكمة الاتحادية حسم الجدل بشأن مركز التسوية والتحكيم
06:16 | 2025-08-27
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
49.78%
04:55 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
15.62%
03:52 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:52 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
10.83%
02:53 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
02:53 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
9.4%
02:21 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
02:21 | 2025-08-26
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
7.38%
10:07 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
10:07 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
6.99%
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)
Play
المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)
16:00 | 2025-08-27
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
Play
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
15:02 | 2025-08-27
بالفيديو.. اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال بافل طالباني
Play
بالفيديو.. اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال بافل طالباني
13:16 | 2025-08-27
حريق يلتهم معرض اثاث بالبصرة.. والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)
Play
حريق يلتهم معرض اثاث بالبصرة.. والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)
12:21 | 2025-08-27
قتلى وجرحى في إطلاق نار على مدرسة بولاية أمريكية.. فيديو
Play
قتلى وجرحى في إطلاق نار على مدرسة بولاية أمريكية.. فيديو
12:08 | 2025-08-27
قال لصحفيين "لا تتصرفوا كالحيوانات!".. المبعوث الأميركي توماس براك يفجر الجدل في لبنان
Play
قال لصحفيين "لا تتصرفوا كالحيوانات!".. المبعوث الأميركي توماس براك يفجر الجدل في لبنان
11:00 | 2025-08-26
"سأقضي على الإسلام".. مرشحة امريكية تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)
Play
"سأقضي على الإسلام".. مرشحة امريكية تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)
10:53 | 2025-08-26
انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة
Play
انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة
10:11 | 2025-08-26
غضب برلماني من تمرير قائمة السفراء: ما حدث غير معقول وهيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية
Play
غضب برلماني من تمرير قائمة السفراء: ما حدث غير معقول وهيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية
08:59 | 2025-08-26
اعتقال متهم برمي "بمبة" على دار سكني في بغداد
Play
اعتقال متهم برمي "بمبة" على دار سكني في بغداد
08:12 | 2025-08-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.