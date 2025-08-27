تشيلسي يقترب من خطف جناح الشياطين الحمر

ودخل جارناتشو (21 عامًا) في خلافات حادة مع مدربه ، عقب نهائي بطولة اليوروبا ليج العام الماضي، والذي خسره الفريق أمام ، لعدم مشاركته أساسيًا من بداية المباراة.وأكد فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن ومانشستر ، في مفاوضات متواصلة لحسم صفقة جارناتشو.وأضاف رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن تشيلسي قدم عرضًا تتراوح قيمته ما بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني، وينتظر موافقة .وختم رومانو: "الصفقة ستتم، مسألة وقت فقط... جارناتشو لا يريد سوى تشيلسي".