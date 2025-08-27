Alsumaria Tv
فريق من الدرجة الرابعة يقصي يونايتد من الكأس
تشيلسي يقترب من خطف جناح الشياطين الحمر

رياضة

2025-08-27 | 13:31
تشيلسي يقترب من خطف جناح الشياطين الحمر
المصدر:
موقع كووورة
84 شوهد

اقترب تشيلسي، من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح الشياطين الحمر.

ودخل جارناتشو (21 عامًا) في خلافات حادة مع مدربه روبن أموريم، عقب نهائي بطولة اليوروبا ليج العام الماضي، والذي خسره الفريق أمام توتنهام، لعدم مشاركته أساسيًا من بداية المباراة.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن تشيلسي ومانشستر يونايتد، في مفاوضات متواصلة لحسم صفقة جارناتشو.

وأضاف رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن تشيلسي قدم عرضًا تتراوح قيمته ما بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني، وينتظر موافقة مانشستر يونايتد.

وختم رومانو: "الصفقة ستتم، مسألة وقت فقط... جارناتشو لا يريد سوى تشيلسي".
اخترنا لك
فريق من الدرجة الرابعة يقصي يونايتد من الكأس
18:15 | 2025-08-27
18:15 | 2025-08-27
من هو إبريما تونكارا موهبة برشلونة الجديدة?
12:44 | 2025-08-27
12:44 | 2025-08-27
مدريد يستهدف بديل ديفيد ألابا بسناريو مكرر
10:46 | 2025-08-27
10:46 | 2025-08-27
الإعلان عن قائمةِ منتخبنا الوطنيّ المشارك في كأس ملك تايلاند
09:48 | 2025-08-27
09:48 | 2025-08-27
علي جاسم يغادر معسكر الأولمبي بأمرٍ من كومو: النجم العراقي في طريقه إلى السعودية
07:22 | 2025-08-27
07:22 | 2025-08-27
اللجنة الأولمبية: قرار المحكمة الاتحادية حسم الجدل بشأن مركز التسوية والتحكيم
06:16 | 2025-08-27
06:16 | 2025-08-27
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
49.78%
04:55 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
15.62%
03:52 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:52 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
10.83%
02:53 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
02:53 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
9.4%
02:21 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
02:21 | 2025-08-26
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
7.38%
10:07 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
10:07 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
6.99%
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)
Play
المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)
16:00 | 2025-08-27
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
Play
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
15:02 | 2025-08-27
بالفيديو.. اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال بافل طالباني
Play
بالفيديو.. اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال بافل طالباني
13:16 | 2025-08-27
حريق يلتهم معرض اثاث بالبصرة.. والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)
Play
حريق يلتهم معرض اثاث بالبصرة.. والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)
12:21 | 2025-08-27
قتلى وجرحى في إطلاق نار على مدرسة بولاية أمريكية.. فيديو
Play
قتلى وجرحى في إطلاق نار على مدرسة بولاية أمريكية.. فيديو
12:08 | 2025-08-27
قال لصحفيين "لا تتصرفوا كالحيوانات!".. المبعوث الأميركي توماس براك يفجر الجدل في لبنان
Play
قال لصحفيين "لا تتصرفوا كالحيوانات!".. المبعوث الأميركي توماس براك يفجر الجدل في لبنان
11:00 | 2025-08-26
"سأقضي على الإسلام".. مرشحة امريكية تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)
Play
"سأقضي على الإسلام".. مرشحة امريكية تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)
10:53 | 2025-08-26
انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة
Play
انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة
10:11 | 2025-08-26
غضب برلماني من تمرير قائمة السفراء: ما حدث غير معقول وهيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية
Play
غضب برلماني من تمرير قائمة السفراء: ما حدث غير معقول وهيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية
08:59 | 2025-08-26
اعتقال متهم برمي "بمبة" على دار سكني في بغداد
Play
اعتقال متهم برمي "بمبة" على دار سكني في بغداد
08:12 | 2025-08-26
