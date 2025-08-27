فريق من الدرجة الرابعة يقصي يونايتد من الكأس

وتقدم غريمسبي بهدفين نظيفين بعد مرور 15 دقيقة فقط من عمر اللقاء، عبر فيرنام وتايريل وارين.لكن صارع من أجل العودة وتمكن من تقليص النتيجة عبر وافده الجديد الكاميروني مبومو (75)، قبل أن يعادل النتيجة في الرمق الأخير (89).إلا أن مبومو أضاع ركلة حاسمة، ليتعرض يونايتد لخسارة جديدة في بداية الموسم الجاري، مما يزيد من الضغوط على كاهل المدرب .وفشل يونايتد في تحقيق أي فوز في الدوري الإنجليزي بعد مرحلتين، بعدما انقاد إلى تعادل مخيب أمام مضيفه 1-1، الأحد، عقب خسارته في المرحلة الأولى على يد .