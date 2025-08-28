تطورات جديدة تعيد ملف تجديد عقد فينيسيوس الى الواجهة

الصحفي مانو ، مدير برنامج El Larguero عبر إذاعة " "، نفى وجود أي مفاوضات حالية، مؤكداً أن الاتفاق بين النادي واللاعب قائم بالفعل على تمديد العقد حتى صيف 2030 مع زيادة راتبه ليصل إلى نحو 25 مليون يورو صافي سنويًا.وأوضح كارينيو أن الاتفاق لم يُلغ، لكنه مؤجل باتفاق الطرفين، حيث يفضل اللاعب ووكيله إلى جانب إدارة التركيز على المنافسة هذا الموسم، على أن تُستأنف المفاوضات مع نهاية الموسم الحالي.وبذلك يدخل الصيف المقبل في العام الأخير من عقده، ما يجعل ملفه واحدًا من أبرز الملفات التي سيتابعها النادي والجماهير عن قرب، خصوصًا في ظل كونه أحد أهم ركائز مشروع الرياضي.