Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في سوريا.. العثور على أجهزة مراقبة وتنصت جنوب دمشق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تطورات جديدة تعيد ملف تجديد عقد فينيسيوس الى الواجهة

رياضة

2025-08-28 | 03:28
تطورات جديدة تعيد ملف تجديد عقد فينيسيوس الى الواجهة
119 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

كشف تقرير إسباني عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، وذلك بعد الشائعات الأخيرة حول دخوله في مفاوضات لتجديد عقده.



الصحفي مانو كارينيو، مدير برنامج El Larguero عبر إذاعة "كادينا سير"، نفى وجود أي مفاوضات حالية، مؤكداً أن الاتفاق بين النادي واللاعب قائم بالفعل على تمديد العقد حتى صيف 2030 مع زيادة راتبه ليصل إلى نحو 25 مليون يورو صافي سنويًا.

وأوضح كارينيو أن الاتفاق لم يُلغ، لكنه مؤجل باتفاق الطرفين، حيث يفضل اللاعب ووكيله إلى جانب إدارة ريال مدريد التركيز على المنافسة هذا الموسم، على أن تُستأنف المفاوضات مع نهاية الموسم الحالي.


وبذلك يدخل فينيسيوس الصيف المقبل في العام الأخير من عقده، ما يجعل ملفه واحدًا من أبرز الملفات التي سيتابعها النادي والجماهير عن قرب، خصوصًا في ظل كونه أحد أهم ركائز مشروع ريال مدريد الرياضي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
فارس عراقي يحرز المركز الثالث في بطولة دولية ببلجيكا
04:55 | 2025-08-28
دوري أبطال آسيا للنخبة: تغيير ملعب مباراة الغرافة القطري والشرطة العراقي
04:52 | 2025-08-28
سجل هدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات
04:04 | 2025-08-28
4 مستويات نارية.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم
04:00 | 2025-08-28
غداً.. منتخب شباب العراق يستهلّ مشواره الخليجي بمواجهة البحرين
03:37 | 2025-08-28
فريق من الدرجة الرابعة يقصي يونايتد من الكأس
18:15 | 2025-08-27
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
19.33%
10:11 | 2025-08-27
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
10:11 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
19%
10:07 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
10:07 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
17.26%
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
16.84%
13:57 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
13:57 | 2025-08-27
تداولات اليوم.. اسعار الدولار امام الدينار
14.23%
09:42 | 2025-08-27
تداولات اليوم.. اسعار الدولار امام الدينار
09:42 | 2025-08-27
إحالة برلمانية إلى لجنة السلوك على خلفية قضية وفاة الطبيبة بان
13.35%
08:51 | 2025-08-27
إحالة برلمانية إلى لجنة السلوك على خلفية قضية وفاة الطبيبة بان
08:51 | 2025-08-27
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

سائق "محظوظ" يقتحم مقر الدفاع المدني في بابل بعد اندلاع النيران بمركبته (فيديو)
Play
سائق "محظوظ" يقتحم مقر الدفاع المدني في بابل بعد اندلاع النيران بمركبته (فيديو)
04:31 | 2025-08-28
المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)
Play
المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)
16:00 | 2025-08-27
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
Play
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
15:02 | 2025-08-27
بالفيديو.. اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال بافل طالباني
Play
بالفيديو.. اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال بافل طالباني
13:16 | 2025-08-27
حريق يلتهم معرض اثاث بالبصرة.. والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)
Play
حريق يلتهم معرض اثاث بالبصرة.. والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)
12:21 | 2025-08-27
قتلى وجرحى في إطلاق نار على مدرسة بولاية أمريكية.. فيديو
Play
قتلى وجرحى في إطلاق نار على مدرسة بولاية أمريكية.. فيديو
12:08 | 2025-08-27
قال لصحفيين "لا تتصرفوا كالحيوانات!".. المبعوث الأميركي توماس براك يفجر الجدل في لبنان
Play
قال لصحفيين "لا تتصرفوا كالحيوانات!".. المبعوث الأميركي توماس براك يفجر الجدل في لبنان
11:00 | 2025-08-26
"سأقضي على الإسلام".. مرشحة امريكية تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)
Play
"سأقضي على الإسلام".. مرشحة امريكية تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)
10:53 | 2025-08-26
انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة
Play
انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة
10:11 | 2025-08-26
غضب برلماني من تمرير قائمة السفراء: ما حدث غير معقول وهيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية
Play
غضب برلماني من تمرير قائمة السفراء: ما حدث غير معقول وهيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية
08:59 | 2025-08-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.