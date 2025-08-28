4 مستويات نارية.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

– رياضة



يترقب عالم كرة القدم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس؛ حيث سُتجرى الفعالية في إمارة موناكو، ليتعرف كل نادٍ إلى 8 مواجهات سيخوضها في "مرحلة الدوري"، التي ستنطلق منافساتها يوم 16 سبتمبر/ أيلول المقبل.





ومثلما كان الحال في الموسم الماضي، سيخوض كل فريق في "مرحلة الدوري" 8 مباريات أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات أخرى خارج قواعده، بحيث يلتقي كل فريق مع فريقين اثنين من كل مستوى، علمًا أن الأندية الـ36 تم تقسيمهما بالفعل إلى 4 مستويات، بواقع 9 أندية في كل مستوى.



وتوجد أندية (حامل اللقب) وريال ومانشستر سيتي وبايرن وليفربول وإنتر ميلان وتشيلسي وبوروسيا دورتموند وبرشلونة بالمستوى الأول في قرعة دوري أبطال أوروبا. أما المستوى الثاني، فيضم أندية وباير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد وأتالانتا وفياريال ويوفنتوس وآينتراخت فرانكفورت وكلوب بروج.



وتُعد هذه المرة الثانية تواليًا التي تُقام فيها مسابقة دوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقًا، مع إدراج "مرحلة الدوري" بدلًا من دور المجموعات التقليدي، علمًا أن قواعد النظام الجديد للبطولة تنص على تأهل الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى مباشرةً إلى ثمن النهائي، فيما ستخوض الأندية من المركز التاسع حتى المركز الـ24 مواجهات إقصائية، لإكمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16.

وبالنظر لقيمة الأندية الحاضرة في مستويات قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يصبح مؤكدًا أن كثيرًا من مباريات القمة ستُلعب في "مرحلة الدوري" على مدار 8 جولات؛ حيث ستتطلع الأندية الكبيرة لحسم مقاعدها في ثمن النهائي بصورة مباشرة، لتجنب خوض "الملحق الإقصائي"، وما يتسبب فيه من ضغط إضافي على الروزنامة المزدحمة بالفعل.



ويعتقد مراقبون أن الكثير من الأندية أصبحت أكثر تمرسًا بالنظام الجديد لدوري الأبطال، بعد مشاركتها في البطولة الموسم الماضي، وهو ما يبشر بأجواء تنافسية أفضل منذ البداية.



مستويات قرعة دوري أبطال أوروبا

المستوى الأول: باريس (حامل اللقب)، ، ، ، ، إنتر ميلان، ، بوروسيا دورتموند، برشلونة.



المستوى الثاني: أرسنال، باير ليفركوزن، ، بنفيكا، أتالانتا، فياريال، ، آينتراخت فرانكفورت، كلوب بروج.



المستوى الثالث: توتنهام هوتسبير، آيندهوفن، أياكس أمستردام، نابولي، سبورتينغ لشبونة، أولمبياكوس، سبورتينغ براغا، بودو غليمت، أولمبيك مارسيليا.



المستوى الرابع: كوبنهاغن، كايرات، موناكو، كاراباغ إغدام، غلطة سراي، بافوس، يونيون سانت جيلواز، أتلتيك بيلباو، نيوكاسل يونايتد.



متى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 مرحلة الدوري؟

موعد قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 هو الخميس 28 أغسطس/آب 2025 في موناكو.



وسوف تنطلق مراسم القرعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق إذاعة مراسم سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.