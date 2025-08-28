Alsumaria Tv
دوري أبطال آسيا للنخبة: تغيير ملعب مباراة الغرافة القطري والشرطة العراقي

رياضة

2025-08-28 | 04:52
دوري أبطال آسيا للنخبة: تغيير ملعب مباراة الغرافة القطري والشرطة العراقي
128 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تغيير ملعب إحدى المباريات البيتية لفريق الغرافة القطري، ضمن منافسات "مرحلة الدوري"، بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2025-26.

ويشارك الغرافة في منافسات الموسم الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تتويجه الموسم الماضي (2024-25) بلقب كأس أمير قطر، وقد أوقعت قرعة مرحلة الدوري كتيبة "الفهود" في مواجهة أندية الهلال والأهلي والاتحاد من السعودية، وأندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة من الإمارات، ونادي الشرطة العراقي، ونادي تراكتور الإيراني.

موعد مباراة الغرافة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة
ومن المُقرر أن يخوض الغرافة مباراته الأولى في مرحلة الدوري يوم 15 سبتمبر/ أيلول المقبل؛ حيث سيحل الفريق ضيفًا على الشارقة الإماراتي، قبل أن يستضيف النادي القطري نظيره الشرطة العراقي يوم 29 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية.

وكان مُقررًا أن يخوض الغرافة مبارياته البيتية الأربع (أمام الشرطة والهلال والوحدة وتراكتور) على أرضية ملعب "ثاني بن جاسم"، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي عن نقل مباراة الشرطة إلى ملعب "خليفة الدولي"، على أن تُقام المباريات الثلاث الأخرى في ملعب "ثاني بن جاسم"، أي من دون أي تغيير.

وبالإضافة إلى مواجهته الشرطة والهلال والوحدة وتراكتور في قطر، سيتنقل الغرافة لخوض 4 مباريات خارج قواعده (أمام الشارقة والأهلي وشباب الأهلي والاتحاد)، علمًا أن قواعد دوري أبطال آسيا للنخبة تنص على تأهل الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى في ترتيب مرحلة الدوري بمنطقة الغرب إلى ثمن النهائي.

يُذكر أن الغرافة قدّم انطلاقة قوية في بطولة دوري نجوم قطر هذا الموسم 2025-26 (دوري نجوم بنك الدوحة)؛ حيث حققت كتيبة المدرب البرتغالي بيدرو مارتينز فوزين في أول جولتين (4-2 على أم صلال، 2-1 على العربي)، لتحتل المركز الثاني، بفارق هدف واحد عن الشمال المتصدر.


ومن المُقرر أن يخوض الغرافة مباراته الثالثة في دوري نجوم قطر هذا الموسم غدًا الخميس؛ حيث سيحل الفريق ضيفًا على السد (حامل اللقب)، على أرضية ملعب "جاسم بن حمد".
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

