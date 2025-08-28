دوري أبطال آسيا للنخبة: تغيير ملعب مباراة الغرافة القطري والشرطة العراقي

ويشارك في منافسات الموسم الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تتويجه الموسم الماضي (2024-25) بلقب ، وقد أوقعت قرعة مرحلة الدوري كتيبة "الفهود" في مواجهة أندية والأهلي والاتحاد من ، وأندية شباب والشارقة والوحدة من الإمارات، ونادي الشرطة العراقي، ونادي تراكتور الإيراني.موعد مباراة الغرافة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبةومن المُقرر أن يخوض الغرافة مباراته الأولى في مرحلة الدوري يوم 15 سبتمبر/ أيلول المقبل؛ حيث سيحل الفريق ضيفًا على الشارقة الإماراتي، قبل أن يستضيف النادي نظيره الشرطة العراقي يوم 29 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية.وكان مُقررًا أن يخوض الغرافة مبارياته البيتية الأربع (أمام الشرطة والهلال والوحدة وتراكتور) على أرضية ملعب "ثاني بن جاسم"، قبل أن يعلن عن نقل مباراة الشرطة إلى ملعب " الدولي"، على أن تُقام المباريات الثلاث الأخرى في ملعب "ثاني بن جاسم"، أي من دون أي تغيير.وبالإضافة إلى مواجهته الشرطة والهلال والوحدة وتراكتور في قطر، سيتنقل الغرافة لخوض 4 مباريات خارج قواعده (أمام الشارقة والأهلي وشباب الأهلي والاتحاد)، علمًا أن قواعد دوري أبطال آسيا للنخبة تنص على تأهل الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى في ترتيب مرحلة الدوري بمنطقة الغرب إلى ثمن النهائي.يُذكر أن الغرافة قدّم انطلاقة قوية في بطولة هذا الموسم 2025-26 (دوري نجوم بنك الدوحة)؛ حيث حققت كتيبة المدرب مارتينز فوزين في أول جولتين (4-2 على أم صلال، 2-1 على العربي)، لتحتل المركز الثاني، بفارق هدف واحد عن الشمال المتصدر.ومن المُقرر أن يخوض الغرافة مباراته الثالثة في دوري نجوم قطر هذا الموسم غدًا الخميس؛ حيث سيحل الفريق ضيفًا على السد (حامل اللقب)، على أرضية ملعب " ".