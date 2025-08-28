فارس عراقي يحرز المركز الثالث في بطولة دولية ببلجيكا

وذكر بيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الخميس أن " شارك في فئة الثلاث نجوم (CSI3)، حيث خاض منافسات قفز الحواجز بارتفاع تراوح بين 140 و145 سم، إلى جانب نخبة من أبرز فرسان العالم وممثلين عن دول لها باع طويل في رياضة الفروسية".وأضاف أن "هذا الإنجاز يأتي ليؤكد التطور المتواصل الذي تشهده رياضة الفروسية في ، ويعكس حجم الجهود المبذولة من قبل العراقي برئاسة ، لدعم اللعبة والارتقاء بها إلى مستويات عالمية، وتمثيل العراق بصورة مشرّفة في المحافل الدولية".وتابع أن "هذا الفوز قد حظي بإشادة واسعة من المختصين والمتابعين لرياضة الفروسية، الذين أكدوا أن تحقيق مثل هذه النتائج يُسهم في تعزيز حضور العراق على الساحة الرياضية الدولية، ويُبرز الإمكانات الواعدة للفرسان العراقيين".