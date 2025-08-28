برونو يكشف شروط الانتقال الى الدوري السعودي

وعلى مدار العام الأخير أعلن أكثر من مرة رفضه الانتقال إلى ورغبته الاستمرار في أوروبا لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات.من جانبها ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن فيرنانديز وضع عدة شروط للرحيل عن أولد ترافورد والانتقال للدوري السعودي.وشدد فيرنانديز على عدم حدوث الانتقال هذا الصيف من أجل رغبة إنهاء الموسم في كي يكون متاحاً بصورة أكبر للمشاركة في 2026 مع بلاده.برونو فيرنانديز رفض بالفعل قبل ذلك عرضاً قيمته الإجمالية 200 مليون جنيه إسترليني للبقاء في لكنه تحدث مؤخراً عن إدراكه لرغبة ناديه في بيعه لتحقيق استفادة مالية.وبالتالي فإنه رغم وجود عرضين من الاتحاد والهلال في الوقت الحالي بمبالغ هائلة فإن فيرنانديز سيرفض من جديد الخروج.ويأتي ذلك رغم حقيقة سفر ميغول بينهو وكيل أعمال فيرنانديز إلى العاصمة لبدء مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد حامل لقب دوري "روشن".