في سوريا.. العثور على أجهزة مراقبة وتنصت جنوب دمشق
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538706-638919744707075667.jpg
الأولمبي العراقي يحقق فوزاً تجريبياً مهماً على الهند استعداداً لتصفيات آسيا
رياضة
2025-08-28 | 06:40
227 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تغلب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم على نظيره
الهندي
في مباراة ودية أقيمت اليوم الخميس، ضمن تحضيراته الأخيرة قبيل انطلاق التصفيات الآسيوية المرتقبة.
وحقق المنتخب العراقي فوزاً مهماً بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة شهدت اختباراً حقيقياً لمستوى اللاعبين وخطط الجهاز الفني.
تأتي هذه المباراة في إطار الاستعدادات النهائية للمنتخب قبل خوض منافسات تصفيات
كأس آسيا
تحت 23 عاماً، والتي ستحتضنها
كمبوديا
. ويعتبر هذا الفوز بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين، حيث منحهم الثقة المطلوبة قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.
وقد استغل الجهاز الفني للمنتخب هذه المباراة التجريبية لتقييم جاهزية الفريق ككل، وتحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على مستوى التفاهم بين الخطوط الثلاثة. وأظهرت النتيجة تفوقاً واضحاً لمنتخبنا، ما يعد مؤشراً إيجابياً على سير التحضيرات بالشكل الصحيح.
يذكر أن المنتخب سيخوض مبارياته في التصفيات الآسيوية في الفترة من الثالث وحتى التاسع من الشهر المقبل، حيث يطمح لتحقيق نتائج إيجابية تؤهله للعبور إلى النهائيات.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
الأولمبي العراقي يحقق فوزاً تجريبياً مهماً على الهند
استعداداً لتصفيات آسيا
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
كأس آسيا
كمبوديا
العراق
الهندي
فيات
+A
-A
