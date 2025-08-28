الأولمبي العراقي يحقق فوزاً تجريبياً مهماً على الهند استعداداً لتصفيات آسيا

وحقق المنتخب العراقي فوزاً مهماً بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة شهدت اختباراً حقيقياً لمستوى اللاعبين وخطط الجهاز الفني.تأتي هذه المباراة في إطار الاستعدادات النهائية للمنتخب قبل خوض منافسات تصفيات تحت 23 عاماً، والتي ستحتضنها . ويعتبر هذا الفوز بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين، حيث منحهم الثقة المطلوبة قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.وقد استغل الجهاز الفني للمنتخب هذه المباراة التجريبية لتقييم جاهزية الفريق ككل، وتحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على مستوى التفاهم بين الخطوط الثلاثة. وأظهرت النتيجة تفوقاً واضحاً لمنتخبنا، ما يعد مؤشراً إيجابياً على سير التحضيرات بالشكل الصحيح.يذكر أن المنتخب سيخوض مبارياته في التصفيات الآسيوية في الفترة من الثالث وحتى التاسع من الشهر المقبل، حيث يطمح لتحقيق نتائج إيجابية تؤهله للعبور إلى النهائيات.