ميسي على أعتاب إنجاز تاريخي: النهائي رقم 50 في مسيرته

– رياضة



يستعد قائد الأمريكي، لخوض المباراة النهائية رقم 50 في تاريخه الكروي المميز، عندما يلعب مع رفاقه أمام سياتل ساوندرز على لقب كأس الدوريات لعام 2025.





ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام 3:00 من صباح يوم الإثنين 1 سبتمبر/ أيلول المقبل على ملعب لومين فيلد، لحسم هوية البطل المتوج باللقب هذا العام.



يستعد للنهائي رقم 50 في تاريخه

حسب موقع (messi vs ronaldo) المختص في عقد المقارنات الرقمية بين ميسي وغريمه الأزلي والأسطورة نجم ، يستعد "البرغوث" لمباراته النهائية رقم 50 على كافة الأصعدة والمستويات.



وأوضح المصدر أن "ميسي حقق الفوز في 34 مباراة نهائية بينما خسر في 15 مناسبة كاملة، وسجل خلالها 35 هدفا وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة".



ويبقى نهائي FIFA قطر 2022، هو الأشهر والأهم في تاريخ ميسي على الإطلاق، عندما لعب دورا محوريا في الفوز الدرامي والمثير على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 3-3 على ملعب لوسيل في . وتأهل إلى النهائي بعد فوزه القاتل والكبير على جاره أورلاندو بنتيجة 3-1، بينما تخطى سياتل ساوندرز عقبة لوس أنجلوس غالاكسي بهدفين دون رد في دور الأربعة من المسابقة.ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام 3:00 من صباح يوم الإثنين 1 سبتمبر/ أيلول المقبل على ملعب لومين فيلد، لحسم هوية البطل المتوج باللقب هذا العام.يستعد للنهائي رقم 50 في تاريخهحسب موقع (messi vs ronaldo) المختص في عقد المقارنات الرقمية بين ميسي وغريمه الأزلي والأسطورة نجم ، يستعد "البرغوث" لمباراته النهائية رقم 50 على كافة الأصعدة والمستويات.وأوضح المصدر أن "ميسي حقق الفوز في 34 مباراة نهائية بينما خسر في 15 مناسبة كاملة، وسجل خلالها 35 هدفا وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة".ويبقى نهائي FIFA قطر 2022، هو الأشهر والأهم في تاريخ ميسي على الإطلاق، عندما لعب دورا محوريا في الفوز الدرامي والمثير على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 3-3 على ملعب لوسيل في .

كما شارك ميسي في 3 مباريات نهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا ولم يعرف خلالها طعم الخسارة مطلقا، وكلها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني في نسخ أعوام 2009 و2011 و2015 أمام الإنجليزي (مرتان) ثم الإيطالي.



وفاز ليو أيضا بنهائي كوبا مع منتخب خلال نسختي عامي 2021 و2024 بينما خسر في أكثر من مناسبة أشهرها على يد تشيلي في مرتين على التوالي 2015 و2016.



لكن يبقى أشهر نهائي خسره ميسي على الإطلاق، ولم يتمكن بعدها من السيطرة على دموعه، عندما تعثر مع الأرجنتين أمام بهدف دون رد في ملعب ماراكانا التاريخي بالبرازيل على لقب كأس العالم 2014.



أرقام ميسي في المباريات النهائية

لعب: 49

فاز: 34

خسر: 15

سجل: 35

تمريرات حاسمة: 15

المصدر: winwin