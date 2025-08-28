رونالدو يقترب من إنجاز كروي جديد

وينطلق الموسم الجديد لدوري "روشن" للمحترفين (2025-2026) مساء اليوم الخميس، ولكن بقيادة يستهل بمواجهة مضيفه التعاون مساء غد الجمعة.وأحرز رونالدو منذ وصوله إلى في يناير 2023، 100 هدف بقميص النصر حتى الآن منها 74 في دوري "روشن" للمحترفين، ويحتل المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.وبات النجم المخضرم (40 عاما) على بعد 7 أهداف فقط لمعادلة الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم سابقا، الذي سجل 81 هدفا كأكثر لاعب أوروبي تهديفا في الدوري السعودي.ويحتاج رونالدو إلى 8 أهداف فقط أيضا ليقفز إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي، الذي يتصدره السوري المنتقل حديثا إلى صفوف نادي الحزم، برصيد 154 هدفا.