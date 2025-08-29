الدوري الأوروبي 2026.. ما تريد معرفته عن الموعد والتصنيف والقنوات الناقلة

ورغم أن هذه القرعة لا تحظى عادة بالاهتمام الكبير مثل قرعة دوري أبطال أوروبا، إلا أنها تظل محطة أساسية للأندية المشاركة، خاصة مع وجود فرق بارزة تطمح للمنافسة على اللقب منذ البداية.
موعد قرعة الدوري الأوروبي
2026
وتقام اليوم 29 اب 2025 في موناكو
تمهيدا لانطلاق مرحلة الدوري بالنظام الجديد للبطولة، وتنطلق المراسم عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت موسكو
ومكة المكرمة.
القنوات الناقلة للقرعة
ستكون متابعة القرعة متاحة على beIN SPORTS NEWS (مفتوحة) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA.com، إضافة للقناة الرسمية لليويفا على يوتيوب
ببث مباشر عالمي.
نظام سحب القرعة
يعتمد "يويفا" على نظام إلكتروني بالكامل، حيث تتم العملية بضغطة زر واحدة لتوزيع الفرق آليا دون أي تدخل يدوي.
وتجرى قرعة الدوري الأوروبي والدوري الأوروبي للمؤتمرات في حدث مشترك.
الفرق المشاركة في مرحلة الدوري (2025-2026)
يشارك 36 فريقا في مرحلة الدوري، تمثل أبرز أندية أوروبا من مختلف الدوريات، ومن بينها:
روما (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، رينجرز (اسكتلندا)، فينورد (هولندا)، ليل (فرنسا)، دينامو زغرب (كرواتيا)، ريال بيتيس
(إسبانيا)، أستون فيلا
(إنجلترا)، فنربخشة (تركيا)، ليون (فرنسا)، سلتيك (اسكتلندا)، فرايبورغ (ألمانيا)، نوتنغهام فورست (إنجلترا)، سيلتا فيغو
(إسبانيا)، شتوتغارت (ألمانيا)، مالمو (السويد)، جينك (بلجيكا)، بران (النرويج).
تصنيف الأندية المشاركة في القرعة
التصنيف الأول: روما، بورتو، رينجرز، فينورد، ليل، دينامو زغرب، ريال بيتيس
، ريد بول سالزبورغ، أستون
فيلا.
التصنيف الثاني: فنربخشة، سبورتنغ براغا، النجم الأحمر، ليون، باوك، فيكتوريا
بلزن، فيرينتسفاروشي، سلتيك.
التصنيف الثالث: يانج بويز، بازل، ميتيلاند، فرايبورغ، لودوجوريتس، نوتنغهام فورست، شتورم جراتس، ستيوا بوخارست.
التصنيف الرابع: بولونيا، سيلتا فيغو، شتوتغارت، باناثينايكوس، مالمو، جو أهيد إيجلز، أوتريخت، جينك، بران.
مواعيد مباريات مرحلة الدوري (يوروباليغ 2026)
الجولة 1: 24-25 ايلول 2025
الجولة 2: 2 تشرين الاول 2025
الجولة 3: 23 تشرين الاول 2025
الجولة 4: 6 تشرين الثاني 2025
الجولة 5: 27 تشرين الثاني 2025
الجولة 6: 11 كانون الاول 2025
الجولة 7: 22 كانون الثاني 2026
الجولة 8: 29 كانون الثاني 2026