الدوري الأوروبي 2026.. ما تريد معرفته عن الموعد والتصنيف والقنوات الناقلة

ورغم أن هذه القرعة لا تحظى عادة بالاهتمام الكبير مثل قرعة دوري أبطال أوروبا، إلا أنها تظل محطة أساسية للأندية المشاركة، خاصة مع وجود فرق بارزة تطمح للمنافسة على اللقب منذ البداية.موعد قرعة 2026وتقام اليوم 29 اب 2025 في تمهيدا لانطلاق مرحلة الدوري بالنظام الجديد للبطولة، وتنطلق المراسم عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت ومكة المكرمة.القنوات الناقلة للقرعةستكون متابعة القرعة متاحة على beIN SPORTS NEWS (مفتوحة) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA.com، إضافة للقناة الرسمية لليويفا على ببث مباشر عالمي.نظام سحب القرعةيعتمد "يويفا" على نظام إلكتروني بالكامل، حيث تتم العملية بضغطة زر واحدة لتوزيع الفرق آليا دون أي تدخل يدوي.وتجرى قرعة الدوري الأوروبي والدوري الأوروبي للمؤتمرات في حدث مشترك.الفرق المشاركة في مرحلة الدوري (2025-2026)يشارك 36 فريقا في مرحلة الدوري، تمثل أبرز أندية أوروبا من مختلف الدوريات، ومن بينها:روما (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، رينجرز (اسكتلندا)، فينورد (هولندا)، ليل (فرنسا)، دينامو زغرب (كرواتيا)، (إسبانيا)، (إنجلترا)، فنربخشة (تركيا)، ليون (فرنسا)، سلتيك (اسكتلندا)، فرايبورغ (ألمانيا)، نوتنغهام فورست (إنجلترا)، (إسبانيا)، شتوتغارت (ألمانيا)، مالمو (السويد)، جينك (بلجيكا)، بران (النرويج).تصنيف الأندية المشاركة في القرعةالتصنيف الأول: روما، بورتو، رينجرز، فينورد، ليل، دينامو زغرب، ريال ، ريد بول سالزبورغ، فيلا.التصنيف الثاني: فنربخشة، سبورتنغ براغا، النجم الأحمر، ليون، باوك، بلزن، فيرينتسفاروشي، سلتيك.التصنيف الثالث: يانج بويز، بازل، ميتيلاند، فرايبورغ، لودوجوريتس، نوتنغهام فورست، شتورم جراتس، ستيوا بوخارست.التصنيف الرابع: بولونيا، سيلتا فيغو، شتوتغارت، باناثينايكوس، مالمو، جو أهيد إيجلز، أوتريخت، جينك، بران.مواعيد مباريات مرحلة الدوري (يوروباليغ 2026)الجولة 1: 24-25 ايلول 2025الجولة 2: 2 تشرين الاول 2025الجولة 3: 23 تشرين الاول 2025الجولة 4: 6 تشرين الثاني 2025الجولة 5: 27 تشرين الثاني 2025الجولة 6: 11 كانون الاول 2025الجولة 7: 22 كانون الثاني 2026الجولة 8: 29 كانون الثاني 2026