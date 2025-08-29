ميسي يلمح لاعتزاله اللعب الدولي مع الأرجنتين

الصفحة الرئيسية
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
2025-08-29 | 05:12
43 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
لمح قائد المنتخب الأرجنتيني، ومهاجم
إنتر ميامي
الأميركي إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا.
وقال
ميسي
، بعد فوز فريقه
إنتر ميامي
بـ3-1 على
أورلاندو
، في نصف
نهائي كأس
الدوريات، عندما سئل عن مباراة منتخب بلاده المقبلة مع فنزويلا: "نعم، ستكون مباراة مميزة، مباراة مميزة جدا بالنسبة لي لأنها الأخيرة في مباريات التصفيات"، وفقا لما نقله موقع "
موندو
ألبيسيلستي" الأرجنتيني.
وتابع ليو: "لا أعرف إذا كانت ستكون هناك مباراة ودية أو مباريات أخرى بعد ذلك، لكن نعم، إنها مباراة مميزة جدا، ولهذا السبب ستكون عائلتي معي".
وأكمل: "زوجتي، أطفالي، والدي، إخوتي، وكذلك أكبر عدد ممكن من أقارب زوجتي، وسنأخذ التجربة بهذه الطريقة. بعد ذلك، كما قلت، لا أعرف ما الذي سيحدث، كلنا ذاهبون بعقلية الفوز".
وسيواجه المنتخب الارجنتيني نظيره الفنزويلي في الرابع من سبتمبر المقبل، في إطار تصفيات
كأس العالم
.
وذكرت تقارير صحفية أن ميسي، البالغ من العمر 38 سنة، من المحتمل أن يعتزل اللعب الدولي بعد مونديال 2026.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
