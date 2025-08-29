استعدادًا للاستحقاقات المقبلة: مباراة تجريبية بين منتخبي شابات وناشئات العراق

وذكر بيان لاتحاد اللعبة أن " الملاكين التدريبيين، بقيادةِ المدربين ومساعديه، وعلي حسن ومساعديه، دوّنا الملاحظاتَ الفنيّة الخاصّة بكلا المنتخبين، للوقوفِ على جميعِ الجوانب المُتعلقة باللاعبات".وأضاف البيان أن "المباراة جرت بحضور عضو المكتب التنفيذيّ لاتحادِ الكرة ومشرفة اللجنة النسوية ، وعضوات اللجنة وهاد مصطفى وإلهام علي محمد، فضلاً عن الملاكين التدريبيين والإداريين للمنتخبين".