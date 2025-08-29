ديمبيلي يستفز جماهير برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. ماذا فعل؟

وأسدل الستار أمس الخميس على قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات نارية لعمالقة أوروبا خلال الفترة المقبلة.مواجهات نارية في انتظارتوج فريق بقيادة مدربه الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه، ويأمل في الدفاع عن اللقب والفوز به مجددًا هذا الموسم.وأوقعت القرعة العملاق الفرنسي في طريق العديد من عمالقة القارة العجوز، حيث سيواجه كلًّا من برشلونة وبايرن وأتالانتا وباير وتوتنهام وسبورتينغ ونيوكاسل وأتلتيك بيلباو.وسيحاول الفريق الفرنسي جمع أكبر عدد من النقاط في هذه المرحلة من البطولة، ليكون ضمن المراكز الثمانية الأولى للتأهل مباشرة إلى دور الـ16 من المسابقة، وانتظار ما ستسفر عنه القرعة.وفي حال فشله في التمركز بأحد الأماكن الثمانية الأولى، فسيحاول أن يكون بين المركزين التاسع والرابع والعشرين، من أجل خوض مباراتي الملحق كما حدث في النسخة الماضية، عندما واجه بريست وتأهل لدور الـ16 ليكمل المسيرة حتى الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب.ديمبيلي يستفز جماهير برشلونةبعد الانتهاء من إجراءات القرعة التي أسفرت عن مواجهة نارية بين باريس سان وبرشلونة، قام اللاعب لاعب الفريق الفرنسي حاليًّا وبرشلونة السابق، باستفزاز الجماهير الكتالونية.جاء ذلك بعدما قام اللاعب بإعادة نشر صورة له وهو يضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، من مباراة الفريقين التي جمعتها في نسخة 2023-24، عندما التقى الفريقان في الدور ربع النهائي، معلقًا عليها بكلمة "قريبًا"، في إشارة إلى مواجهة الفريقين المقبلة في البطولة القارية.وتمكن العملاق الفرنسي وقتها من الإطاحة ببرشلونة، حيث تمكن من الفوز بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل للدور نصف النهائي.كما تمكن ديمبيلي من وضع بصمته في مباراتي الذهاب والإياب، حيث سجل هدفًا في كل مباراة، ما أثار غضب جمهور الذي هاجم اللاعب في الملعب.ووقتها تم التقاط صورة للاعب وهو يضحك خلال الهجوم عليه، حيث حرص على إعادة نشرها مجددًا فور الانتهاء من القرعة أمس، في رسالة لتعيد الذكريات المؤلمة لعشاق برشلونة.