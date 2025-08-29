منتخب انجلترا.. قائمة "مهزوزة" تخوض مباراتي تصفيات مونديال 2026 ضد أندورا وصربيا

يتولى المدرب البالغ من العمر 52 عاماً مسؤولية تدريب منتخب الأسود الثلاثة منذ يناير، وقد فاز فريقه بثلاث مباريات من أصل 4 خاضها حتى الآن.تلعب إنجلترا ضد أندورا في فيلا بارك يوم 6 سبتمبر، تليها رحلة إلى صربيا يوم 9 سبتمبر، حيث يستهدف فريق التأهل إلى الصيف المقبل في وكندا والمكسيك.سيفتقد توخيل عدداً من اللاعبين الأساسيين في مباريات سبتمبر الدولية، بما في ذلك كول بالمر لاعب ، وجود بيلينغهام لاعب ، وبوكايو ساكا لاعب ، وكلهم بسبب الإصابة.كما تم استبعاد المدافع ألكسندر-أرنولد، على الرغم من انتقاله من إلى ريال في وقت سابق من الصيف.ومع ذلك، تم استدعاء لاعب وسط نوتنغهام فورست إليوت ، البالغ من العمر 22 عاماً، للمرة الأولى للمنتخب الإنجليزي الأول، بعد أن أبهر الجميع منذ انتقاله من الصيف الماضي.قائمة منتخب إنجلترا لتصفيات كأس العالم 2026حراس المرمى: جوردان بيكفورد - ترافورد - دين .المدافعون: ريس جيمس - مارك غيهي - جون ستونز - دان بيرن - إيزري كونسا - مايلز لويس-سكيلي - تينو ليفرامينتو - جيد سبنس.لاعبو الوسط: إليوت أندرسون - غيبس-وايت - جوردان هندرسون - آدم وارتون - مورغان روجرز - ديكلان رايس.المهاجمون: - إيبيريتشي إيزي - جارود بوين - غوردون - نوني مادويكي - - أولي واتكينز.