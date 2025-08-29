الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538821-638920676569792150.jpg
منتخب انجلترا.. قائمة "مهزوزة" تخوض مباراتي تصفيات مونديال 2026 ضد أندورا وصربيا
رياضة
2025-08-29 | 08:33
112 شوهد
أعلن
توماس توخيل
عن قائمة منتخب إنجلترا، التي ستخوض مباراتي تصفيات
كأس العالم
2026 ضد أندورا وصربيا.
يتولى المدرب البالغ من العمر 52 عاماً مسؤولية تدريب منتخب الأسود الثلاثة منذ يناير، وقد فاز فريقه بثلاث مباريات من أصل 4 خاضها حتى الآن.
تلعب إنجلترا ضد أندورا في فيلا بارك يوم 6 سبتمبر، تليها رحلة إلى صربيا يوم 9 سبتمبر، حيث يستهدف فريق
توخيل
التأهل إلى
كأس العالم
الصيف المقبل في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
سيفتقد توخيل عدداً من اللاعبين الأساسيين في مباريات سبتمبر الدولية، بما في ذلك كول بالمر لاعب
تشيلسي
، وجود بيلينغهام لاعب
ريال مدريد
، وبوكايو ساكا لاعب
أرسنال
، وكلهم بسبب الإصابة.
كما تم استبعاد المدافع
ترينت
ألكسندر-أرنولد، على الرغم من انتقاله من
ليفربول
إلى ريال
مدريد
في وقت سابق من الصيف.
ومع ذلك، تم استدعاء لاعب وسط نوتنغهام فورست إليوت
أندرسون
، البالغ من العمر 22 عاماً، للمرة الأولى للمنتخب الإنجليزي الأول، بعد أن أبهر الجميع منذ انتقاله من
نيوكاسل يونايتد
الصيف الماضي.
قائمة منتخب إنجلترا لتصفيات كأس العالم 2026
حراس المرمى: جوردان بيكفورد -
جيمس
ترافورد - دين
هندرسون
.
المدافعون: ريس جيمس - مارك غيهي - جون ستونز - دان بيرن - إيزري كونسا - مايلز لويس-سكيلي - تينو ليفرامينتو - جيد سبنس.
لاعبو الوسط: إليوت أندرسون -
مورغان
غيبس-وايت - جوردان هندرسون - آدم وارتون - مورغان روجرز - ديكلان رايس.
المهاجمون:
هاري كين
- إيبيريتشي إيزي - جارود بوين -
أنتوني
غوردون - نوني مادويكي -
ماركوس راشفورد
- أولي واتكينز.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
سعر ناري لتذكرة مباراة المغرب ضمن تصفيات مونديال 2026
13:04 | 2025-08-25
الجماهير الأردنية تردد النشيد الوطني العراقي قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2026!
06:16 | 2025-06-11
قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
12:04 | 2025-06-11
السومرية تنشر موعد مباراتَي المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم
06:17 | 2025-07-21
كاس
العالم
الولايات المتحدة
نيوكاسل يونايتد
ماركوس راشفورد
جود بيلينغهام
توماس توخيل
بوكايو ساكا
كأس العالم
ريال مدريد
