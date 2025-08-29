تصريح مثير من إنريكي حول مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة

وأوقعت القرعة التي جرى سحبها مساء أمس اليوم الخميس، في ، فريق حامل اللقب مسار صعبة إلى جانب كل من: الألماني، برشلونة الإسباني، ألانتا الإيطالي، الألماني، هوتسبير الإنجليزي، سبورتينغ ، الإنجليزي، الإسباني.وقال إنريكي مازحا عن صعوبة المجموعة: "الأمر نفسه، صعب كالعادة، ربما زر الكمبيوتر لا يعمل، لا يمكن تحليل الأمر بجدية الآن، سنرى لاحقا".واعترف المدرب الإسباني بالنسبة للعودة لمواجهة فريقه السابق برشلونة، قائلا: "الأمر معقد، برشلونة هو بيتي، وأنا ممتن للنادي الذي ساعدني كثيرًا، من الجميل العودة إلى هناك، لكنه في الوقت نفسه مؤلم أن أواجه الفريق الذي منحني الكثير".وعن هدف الفريق أكد إنريكي أن: "الهدف واضح، أن نكون في الأدوار الإقصائية، البطولة الحقيقية تبدأ من هناك، الفوز بدوري الأبطال هو الغاية، وإذا كان الأمر سهلاً لفعل الجميع ذلك".يذكر أن قاد للفوز بلقب بطل "التشامبيونز ليغ" لأول مرة في تاريخه، في الموسم الماضي، على حساب إنتر .