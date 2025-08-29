أول مباراة دون جوتا.. تعليق من مدرب المنتخب البرتغالي

وقال المدرب الإسباني البالغ 52 عاما في مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيلة الفريق التي ستواجه أرمينيا ثم المجر في 6 و9 سبتمبر "هي أول مباراة لنا من دون . نريد أن نُخلّد ذكراه كل يوم".وأضاف: "غياب ديوغو مصدر وحدة وتحفيز ومسؤولية، لأنه أراد الفوز بكأس العالم"، مُشيرا إلى أن الرقم 21 الذي كان يرتديه مهاجم مع منتخب بلاده سيحمله الآن لاعب خط الوسط روبن نيفيش.لقي جوتا (28 عاما) وشقيقه الأصغر (25 عاما) وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف في في ، حتفهما في حادث على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية.وأثار هذا الحادث المروع موجة من المشاعر في عالم الكرة المستديرة وخارجه.وتستهل البرتغال مشوارها في تصفيات برحلة إلى أرمينيا السبت في 6 سبتمبر، تليها زيارة إلى المجر بعد ثلاثة أيام، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا إيرلندا.ولا يزال نجم البالغ 40 عاما، الحائز على خمس مرات، حاضرا بقوة ضمن التشكيلة، علما انه يملك الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية (221) والأهداف (138). تم استدعاء أيضا زميله الجديد في النصر .في المقابل، يغيب عن التشكيلة المكونة من 23 لاعبا، مهاجم رافايل لياو بسبب مشاكل بدنية.