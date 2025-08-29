ميسي يخوض مباراته الأخيرة بقميص التانغو

وسيخوض ميسي آخر مباراة رسمية له مع منتخب في تصفيات الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الخميس 4 أيلول المقبل، ضد فنزويلا على ملعب "مونومنتال".وقال ميسي في تصريحات لقناة "APPLE" عقب قيادة فريقه للفوز على سيتي (3-1) في نصف الدوريات الأمريكي: "نعم، ستكون مباراة فنزويلا مميزة"، مضيفا: "هي مباراة مميزة جدا لأنها آخر مباراة لي في التصفيات، لا أعرف إن كانت ستقام مباريات ودية أو المزيد من المباريات بعد ذلك".وأوضح النجم الأرجنتيني: "لهذا السبب ستكون عائلتي زوجتي وأطفالي ووالدي معي، سنعيش الحدث كما هو، ولا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك. كلنا ذاهبون بعقلية الفوز".وفي أعقاب تصريحات ميسي، كتب الحساب الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” على مواقع التواصل الاجتماعي: “إنها الرقصة الأخيرة” مع صورة لميسي بقميص الأرجنتين، في إشارة لإمكانية اعتزاله دوليا فعلا.في الوقت نفسه يحاول للعبة تسليط الضوء على المباراة الأخيرة لميسي واستغلال الحدث من خلال رفع أسعار تذاكر المباراة إلى 100 دولار لأرخص فئة سعرية، بينما ستكون الأغلى بقيمة 500 دولار.كان ميسي قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية اعتزاله الدولي، عقب المشاركة في نهائيات العام المقبل، حيث سيدافع منتخب الأرجنتين عن لقبه الذي حققه في 2022 بقطر.وتبدأ مرحلة التصفيات للنسخة التالية من المونديال 2030 في عام 2027، أي أن ميسي سيكون بعمر 40 عاما في ذلك الوقت.وضمن المنتخب الأرجنتيني بالفعل تأهله إلى نهائيات لكرة القدم التي ستقام في وكندا والمكسيك 2026، قبل لقاء فنزويلا على ملعب "مونومينتال" في العاصمة يوم الخميس المقبل، بينما ستكون المباراة الأخيرة يوم 9 أيلول المقبل، ضد الإكوادور.ولم يحسم ميسي، البالغ من العمر 38 سنة، بعد موقفه من المشاركة في المونديال المقبل 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكن تقارير صحفية ذكرت أنه من المحتمل أن يعتزل اللعب الدولي بعد مونديال 2026.