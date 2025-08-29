مدرب المنتخب الإسباني: لا تركزوا على أمور تافهة حول يامال الساحر المبدع

وأثار الجدل مؤخراً بعدة أمور خارج الملعب، بينها الاحتفال الصاخب بعيد ميلاده الشهر الماضي.كما ازداد الجدل بعد احتفاله الأخير بالإشارة لوضع ما يشبه التاج على رأسه، كما لو كان ملكا يتم تتويجه.وتحدث دي لا فوينتي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، قبل إعلان قائمته للتوقف الدولي في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.ورفض دي لا فوينتي التركيز بشكل سلبي على احتفال لامين، قائلاً: "لا أتفق مع هذا الرأي (أنه يضع تاجاً)، لم يكن الاحتفال مجرد وضع تاج، بل كان بمثابة قبعة ساحر".وأضاف: "لقد أبدع لامين في سحره مرة أخرى، يمكن للجميع تفسير الأمر كما يشاؤون".وأوضح: "علينا أن نُقدّر الأمور الأخرى، لا أن نُسلّط الضوء فقط على الأمور التافهة، وهو بعمر 16 عاماً، كان يعمل ويهتم بنفسه أكثر من أي شخص آخر، يتدرب كثيراً، وكل ما حققه بفضل ذلك، وليس احتفالاً أو لفتة".وأتم المدرب الإسباني تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "علينا أن نُقدّر الجهد المبذول".