"يويفا" يتخذ قراراً تاريخياً يخص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

وقرر "يويفا" إقامة المباراة النهائية يوم 30 مايو 2026 في تمام السابعة (17:00) بتوقيت غرينتش بدلا من الساعة (20:00) على ملعب " " بالعاصمة الهنغارية بودابست.وأشار في بيان رسمي إلى أن تقديم موعد المباراة 3 ساعات، لتقام السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا، بدلا من توقيتها المعتاد (التاسعة مساء).وقال الـ"يويفا" لكرة القدم في بيان رسمي له يوم أمس الخميس، أن: "هذا القرار يهدف إلى تعزيز تجربة يوم المباراة للجماهير والفرق والمدن المضيفة من خلال تحسين والعمليات".وأضاف: "هدفنا أيضا هو جعل يوم المباراة تجربة ممتعة، وكذلك تشجيع العائلات والأطفال على حضور بمعدل أكبر لمشاهدة أهم مباراة كرة قدم للأندية في الموسم".ولفت إلى أن تعديل موعد المباراة سيساعد الجماهير القادمة من خارج البلاد على الوصول إلى وسائل النقل العام، وخاصة بعد المباراة، ورحلة عودة أكثر أمانا وراحة من الملعب".وختم يويفا: "أما بالنسبة للمدن المضيفة، فسيعزز هذا التأثير الاقتصادي الإيجابي للحدث من خلال منح المشجعين إمكانية مواصلة احتفالاتهم، ويتماشى توقيت انطلاق المباراة الجديد في بث المباراة لأكبر عدد ممكن في جميع أنحاء العالم".