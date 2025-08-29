الصفحة الرئيسية
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
منتخبنا الشبابي يستهل مشواره الخليجي بالفوز على البحرين بهدف دون رد
رياضة
2025-08-29 | 14:00
551 شوهد
تغلب منتخبنا الشبابي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نظيره البحريني بهدف دون مقابل.
وسجل لاعب منتخبنا فليح حسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (52).
وتعد المباراة الاولى لمنتخبنا الشبايي ضمن منافسات
بطولة الخليج العربي
للشباب تحت 20 عاماً.
مقالات ذات صلة
غداً.. منتخب شباب العراق يستهلّ مشواره الخليجي بمواجهة البحرين
03:37 | 2025-08-28
اليوم.. منتخب السلة العراقي يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة نيوزيلندا
04:22 | 2025-08-05
اليوم.. المنتخب العراقي للشباب يبدأ مشواره في كأس الخليج بمواجهة البحرين
03:29 | 2025-08-29
البحرين تسقط بهدف يتيم أمام الصين
10:26 | 2025-06-10
مفاجأة.. مدريد قد يتخلى عن فينيسيوس دون مقابل
16:25 | 2025-08-29
"يويفا" يتخذ قراراً تاريخياً يخص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا
13:57 | 2025-08-29
مدرب المنتخب الإسباني: لا تركزوا على أمور تافهة حول يامال الساحر المبدع
13:00 | 2025-08-29
ميسي يخوض مباراته الأخيرة بقميص التانغو
12:05 | 2025-08-29
أول مباراة دون جوتا.. تعليق من مدرب المنتخب البرتغالي
11:00 | 2025-08-29
تصريح مثير من إنريكي حول مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة
09:51 | 2025-08-29
بالفيديو.. لحظة سقوط مروحية للدفاع المدني في السليمانية
13:51 | 2025-08-29
حاولت نقل جثة سائق.. تحطم مروحية وإصابة 2 من طاقمها في السليمانية
08:16 | 2025-08-29
الجفاف في العراق: "الكلاب" تمشي وسط نهر دجلة ببغداد! (فيديو)
07:58 | 2025-08-29
موافقة خطوبة تدفع عاشقا للسير "رونغ سايد" في كركوك.. ويثير سخرية العقيد نيريمان (فيديو)
05:38 | 2025-08-29
بالفيديو.. مشاجرة وتدافع داخل مجلس الشيوخ المكسيكي
04:44 | 2025-08-29
بالفيديو.. الشرع يتحدث عن الفصائل العراقية: قاتلونا وهاجمونا إعلاميا
02:39 | 2025-08-29
ضبط "تاهو" بداخلها خزنة سرية وجهاز يخفي لوحات السيارة بالريمونت (صور وفيديو)
07:32 | 2025-08-28
سائق "محظوظ" يقتحم مقر الدفاع المدني في بابل بعد اندلاع النيران بمركبته (فيديو)
04:31 | 2025-08-28
المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)
16:00 | 2025-08-27
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
15:02 | 2025-08-27
