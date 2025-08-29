منتخبنا الشبابي يستهل مشواره الخليجي بالفوز على البحرين بهدف دون رد

تغلب منتخبنا الشبابي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نظيره البحريني بهدف دون مقابل.



وسجل لاعب منتخبنا فليح حسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (52).



وتعد المباراة الاولى لمنتخبنا الشبايي ضمن منافسات للشباب تحت 20 عاماً.