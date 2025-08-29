مفاجأة.. مدريد قد يتخلى عن فينيسيوس دون مقابل

ويمتد عقد مع حتى 30 حزيران 2027 وتقدر قيمته السوقية بنحو 170 مليون يورو بحسب موقع "Transfermarkt".ووفقاً لما ورد في تقارير سابقة فإن محادثات التجديد التي بدأت منذ فترة توقفت مؤقتاً بعدما طلب اللاعب الحصول على الراتب الأعلى بين نجوم الفريق.وأكد برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن لن يرضخ لشروط اللاعب وأنه قد يفتح الباب أمام رحيله إذا لم يغير مطالبه.كما أشار البرنامج إلى أن إدارة قد توافق على مغادرته حتى دون مقابل إذا استمر الخلاف بين الطرفين وأن النادي لا يزال يرغب في الإبقاء على وتمديد عقده لكنه غير مستعد لمنحه المبالغ الضخمة التي يطالب بها.وكانت تقارير أخرى أفادت بأن توقف المفاوضات قد ينتهي بخروج اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لكن من خلال بيعه للاستفادة من المقابل المادي في ظل اهتمام ريال مدريد بضم النرويجي نجم الإنجليزي.يذكر أن فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادماً من فلامنغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، وخلال مسيرته مع الفريق خاض 324 مباراة أحرز خلالها 107 أهداف وحقق 14 لقباً.