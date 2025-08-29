النصر يكتسح التعاون في ليلة جواو فيليكس

النصر فاز على مضيفه التعاون 5-0، مساء الجمعة، في الجولة الأولى من .وسجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 7 و67 و87.وبات خامس لاعب يسجّل ثلاثية " " في الجولة الافتتاحية بدوري المحترفين السعودي.كما مارس البرتغالي الآخر هوايته المفضلة، وسجل أول أهدافه هذا الموسم في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.ووصل "الدون" إلى هدفه رقم 75 في الدوري السعودي، وأصبح ثالث لاعب يصل إلى هذا الرقم مع النصر في عصر ، بعد (103)، وعبدالرزاق حمدالله (77).بينما أحرز الفرنسي كينyسلي كومان، المنضم حديثاً للنصر قادما من ، أول أهدافه في الدوري السعودي، في الدقيقة 55.وحصد النصر أول 3 نقاط له هذا الموسم، بينما على الجانب الآخر، استقر التعاون بلا رصيد.