حارس ميسي الشخصي يحقق حلم شاب من ذوي الهمم.. هذا ما فعله!

وأعاد شيوكو نشر مقطع فيديو نشره الشاب يزيد عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وهو يتلقى هدية خاصة من حارس .ونشر يزيد عبر حسابه بموقع "إنستغرام" مقطع فيديو لياسين شيوكو وهو يوجه له التهنئة بعيد ميلاده الثامن عشر.وعلق يزيد على الفيديو قائلا: " جميعا، أنا بخير وتلقيت هدية ضخمة في عيد ميلادي الثامن عشر".وأضاف: "شكرا أخي ياسين لقد حققت أحد أحلامي وإهدائي هذا الرائع لإنتر ".ونشر الشاب في الفيديو صورة لقميص ويحمل توقيع النجم والرقم 95 مع كلمة يزيد.وبدأ الفيديو برسالة رائعة من حارس ميسي، كما ظهر نجم إنتر ميامي وهو يحمل القميص أيضا.ونال يزيد توقيع النجم الأوروغوياني مهاجم إنتر ميامي على القميص الذي وصله كهدية من ياسين شيوكو.